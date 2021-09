Ślubne wojny

Izabela Kuna Michał Chojnacki Adam Woronowicz Polski Instytut Sztuki Filmowej

Szanuj zięcia dla dziecięcia, matka mężowa – głowa wężowa, i tak dalej, w ten deseń. Chociaż bohaterowie fabularnego debiutu Kuby Michalczuka rzadko sięgają po guzik atomowy w postaci rodzimych przysłów, uwikłani są w konflikt, który dałoby radę opowiedzieć ze sceny kabaretu. Tym większa ulga, że twórcy wybierają inną drogę – " Teściowie " to przede wszystkim opowieść o naszej narodowej specjalności, czyli cichej pielęgnacji resentymentów. I o momencie eksplozji, w którym klasowe uprzedzenia rykoszetują na cztery strony świata.Jesteśmy na weselu, takim z cyklu "postaw się, a zastaw się". W jednym narożniku mamy organizatorów imprezy, dobrze sytuowanych kabotynów, Małgorzatę ( Maja Ostaszewska ) i Andrzeja ( Marcin Dorociński ). W przeciwnym – ludzi biednych i bez gustu, ale "ze swoją godnością", Wandę ( Iza Kuna ) i Tadeusza ( Adam Woronowicz ). Wódeczka jest zimna i gęsta, muzyk ciśnie na basie, kelnerzy kłaniają się w pas. Pal licho, że pan młody zwiał sprzed ołtarza, a panna młoda zamknęła się w domu. Została Polska. W końcu zapłacone, co nie?Forma filmu – niemal w całości zbudowanego z imponujących mastershotów – nawiązuje do struktury polifonicznej powieści: zainscenizowane w ciasnych korytarzach oraz okalających hotelowe foyer pomieszczeniach spotkania tytułowych bohaterów przerywane są fragmentami, w których operator tańczy wśród weselników i wybija rytm razem z kapelą. Treść literackiego oryginału Marka Modzelewskiego kojarzy się natomiast z "Bogiem mordu" Yasminy Rezy – opowieści o klinczu światopoglądów, wrażliwości i ekonomicznych potencjałów, z którego nie da się wyjść bez szwanku. Na ekranie ów klincz przedstawiony jest z wyczuciem delikatnej dramaturgicznej materii – "polskość" całego konfliktu nie jest tematyzowana w publicystyczny sposób, filtrem jest tutaj rozmowa o dzieciakach jako spadkobiercach grzechów oraz przywar ojców i matek. Nadaje to całości uniwersalny wymiar i zamienia " Teściów " w coś więcej niż sumę swoich składowych.Pochodzący z rozdzielonych kulturową i finansową przepaścią światów bohaterowie są doskonale napisani. Przede wszystkim dlatego, że scenarzysta i reżyser pozostawiają im wystarczająco dużo przestrzeni na przeżywanie rozmaitych emocji: wychodzenia i powracania do stref komfortu, przywdziewania i zdzierania z siebie najróżniejszych masek, zamieniania furii w coś oczyszczającego oraz trwania w milczeniu prowadzącym do implozji (spokojnie, są też slapstickowe wybuchy agresji i bodaj najefektowniejsza "luta na twarz" w polskim kinie). Fraza, którą operują bohaterowie, nieco szeleści, lecz zabieg ten wydaje się uzasadniony. Niby za mało tu kakofonii i zbyt wiele pięknych, wielokrotnie złożonych zdań, jakby sceniczna natura oryginału stała w opozycji do filmowego żywiołu. Jednak w kinie, dzięki precyzyjnej reżyserii Michalczuka , aktorska emfaza i nadeskpresja jeszcze lepiej pasują do wygłaszanych frazesów. A niech mnie kule biją, jeśli teściowie nie plotą piramidalnych bzdur.Pod wspomnianymi truizmami kryją się autentyczne emocje i kompleksy, aktorski kwartet uderza we właściwe tony, a Michał Englert wyczynia cuda z kamerą. Wszystko fajnie. Najbardziej w " Teściach " – i, prawdę mówiąc, właśnie za to podnoszę ocenę o jedno oczko – imponuje mi jednak artystyczna wstrzemięźliwość twórców. Pozostawienie całości na poziomie komedii (polskich) charakterów, przy jednoczesnym odcięciu się od modernistycznej tradycji wesela jako politycznej panoramy (rozciągającej się od Wyspiańskiego , przez Gombrowicza , po Wronę Smarzowskiego ) to mimo wszystko powiew świeżości. Wychodzi na to, że wesele bez Wyspiańskiego może być równie udane, co wesele bez państwa młodych – niby kogoś brakuje, ale przynajmniej wszyscy bawią się bez spiny.