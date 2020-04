Uliczny wojownik

Netflix

- zwraca się do kompana Tyler Rake ( Chris Hemsworth ), po czym skacze na bombę z wysokiego klifu wprost do otoczonego skalnym wieńcem jeziora. Ów niebezpieczny, lekkomyślny wyczyn mówi sporo o charakterze głównego bohatera - straceńca raz po raz rzucającego wyzwanie śmierci - a zarazem symbolizuje strategię artystyczną twórców filmu. Zbije bowiem ambicja, by urządzić desant na kanon kina akcji i stanąć w jednym szeregu z nowymi klasykami gatunku jakczy. A że aspiracje idą tu pod rękę z wysokim poziomem umiejętności, chwilami udaje się osiągnąć zamierzony cel.Najemnik Tyler Rake to duchowy brat JohnaMatriksa oraz bohatera. Jest jednoosobową armią, która w przerwach pomiędzy kolejnymi akcjami próbuje utopić wyrzuty sumienia w cysternie alkoholu. Nowa oferta pracy przychodzi do niego ze stolicy Bangladeszu, Dhaki. Przebywający za kratkami boss tamtejszego półświatka zleca mężczyźnie uwolnienie swojego syna Oviego (Rudraksh Jaiswal) uprowadzonego przez konkurencyjny syndykat. Gdy starannie zaplanowaną operację trafia szlag, Rake musi stanąć do nierównej konfrontacji z watahami zakapiorów, skorumpowaną policją i wojskiem. Chroniąc chłopca, twardziel zyskuje jednak szansę na symboliczne odkupienie grzechów z przeszłości.Moralne kace najemnika oraz jego quasi ojcowsko-synowska relacja z Ovim są najsłabszym ogniwem widowiska Sama Hargrave'a . Między Hemsworthem a Jaiswalem nie iskrzy, z kolei psychologiczne portrety nakreślone są tu z delikatnością karabinu do paintballa. Umówmy się jednak: od reżysera, który pracował wcześniej jako kaskader i koordynator scen akcji, nikt nie oczekuje chyba subtelnej psychodramy? Za każdym razem, gdy bohaterowie zamieniają siłę argumentów na argument siły, a w ruch idą pięści, maczety oraz broń palna, film rozkwita. Kapitalne pomysły inscenizacyjne i choreograficzne idą w dziesiątki, kamera wykonuje szaleńczą gimnastykę, rejestrując otępiającą zmysły akcję, z kolei aktorzy nie szczędzą potu i krwi, by zapewnić operatorowi jak najefektowniejsze ujęcia. Kierując się szlachetną dewizą "więcej człowieka, mniej cyfrowych efektów specjalnych", twórcy serwują widowni pierwszorzędną rozróbę.Najlepszą wizytówkąjest trwająca kilkanaście minut, stylizowana na mastershot sekwencja, w której Rake i Ovi uciekają przed przed obławą przez zatłoczone dhakijskie ulice nędzy. Czego tu nie ma! Pościg samochodowy rodem zfaszerowanie ołowiem czaszek wrogów godne Johna Wicka, wreszcie walka wręcz, której rozstrzygnięcie utrudnia przeciwnikom ruch drogowy. Jeśli w trakcie lektury powyższego opisu przypomnieliście sobiei jej pamiętną rejteradę z Berlina Wschodniego, śpieszę donieść, że Wasze skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Hargrave pracował przy tamtym filmie i w swoim reżyserskim debiucie postanowił przebić ów realizacyjny wyczyn. Z powodzeniem.oraz szpiegowski akcyjniak z Charlize Theron łączy jeszcze jedno podobieństwo. W obu utworach na ważnego bohatera wyrasta miasto. Ekranowa Dhaka to złowieszczy, chaotyczny labirynt, w którym przemoc oraz wyzysk są czymś równie naturalnym jak oddychanie. Aby tu przeżyć, już od najmłodszych lat trzeba utwardzać skórę i serce.No, chyba, że jest z Wami Tyler Rake.