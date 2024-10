Serce to samotny myśliwy

EC1 Łódź - Miasto Kultury

Dolnośląskie Centrum Filmowe

Braidmade Films

Telewizja Polska

MX35

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)



"Nie żyję w czasie teraźniejszym. Żyję w czasie przeszłym albo przyszłym. Jestem w drodze do poszukiwania czegoś", mówi do nas z archiwalnych nagrań Wanda Rutkiewicz w najnowszym dokumencie Elizy Kubarskiej . Reżyserka, sama zajmująca się zawodowo wspinaczką wysokogórską, przygląda się jednej z czołowych postaci polskiego i światowego alpinizmu, próbując oddać złożoność jej natury i znaleźć odpowiedź na pytanie, co się stało w maju 1992 roku podczas wyprawy na Kanczendzongę. Rutkiewicz była pierwszą Polką i zarazem Europejką, a także trzecią kobietą na świecie, która zdobyła Mount Everest. Jako pierwsza kobieta weszła także na K2. Wybitna francuska wspinaczka Christine de Colombel nazwała ją najlepszą alpinistką epoki. A jednak film Kubarskiej nie jest peanem na cześć niepodważalnych sukcesów, podbijającym modny dziś kult jednostki. To gorzka opowieść o walce ze sobą, wątpliwościach, niezagojonych traumach, maczyzmie sportowego środowiska i tak zwaną "pogonią za króliczkiem". "Urodziłam się z pewną cechą, w której charakterystyczne jest to, że ciągle nie zadowala się tym, co się ma" – mówi bohaterka filmu: profesjonalistka i perfekcjonistka, potrafiąca poświęcić wszystko dla osiągnięcia celu, wytrwała i uparta, świadoma tak swojej wartości, jak i fizjologicznych limitów, szukająca w innych pasji, ale także empatii i solidarności.Punktem wyjścia do realizacji tego projektu, a jednocześnie jego silnikiem napędowym stały się legendy o domniemanym przetrwaniu przez Rutkiewicz jej ostatniej wyprawy i zaszycia się gdzieś w Himalajach. Sprowokowała je poniekąd ona sama, tuż przed podróżą na Kanczendzongę zapewniając swoja matkę, że jeśli nie wróci, będzie to oznaczało, że wstąpiła do zgromadzenia medytacyjnego i została mniszką. Jak twierdzi Jetsunma Tenzin Palmo, założycielka klasztoru Dongyu Gatsal Ling w Indiach, w żeńskich i męskich zakonach w niedostępnych rejonach Nepalu ukrycie swojej tożsamości, także przed władzami kraju, wcale nie jest takie trudne – wystarczy dyskrecja i silna potrzeba bycia poza systemem. Fakt, że ciała Rutkiewicz nie odnaleziono, sprzyja domysłom podsycanym także przez lokalną społeczność: świadków twierdzących, że widzieli podobną do niej kobietę schodzącą z gór. Sam stan alpinistki, przygniecionej rozczarowaniami związanymi z relacjami i postawami w środowisku, który wykrystalizował się w trakcie jej poprzedniej wspinaczki, mógł wskazywać na potrzebę odcięcia się od świata i ludzi. "Nie potrafiłaby się cieszyć ani w mieszkaniu pachnącym czystością, ani tam, w górach" – mówi w kolejnym nagraniu. Film Kubarskiej ma zatem od początku kształt osobistego śledztwa, w którym przeczesywanie bogatego archiwum życia alpinistki i spotkania z Szerpami są niczym innym jak życzeniowym szukaniem dowodu jej dalszego życia.Wybór życiorysu Rutkiewicz przez Kubarską na temat jej filmu nie wydaje się przypadkowy czy zaskakujący. Łączy je niewidzialna, metafizyczna więź: alpinizm, płeć w zdominowanym przez mężczyzn sporcie, a także – niestety – niesłuszne zarzuty co do wiarygodności osiągnięć. W przypadku Rutkiewicz zakwestionowano jej wejście na Annapurnę w 1991 roku, zaś Kubarską i jej męża Dawida Kaszlikowskiego oskarżano o manipulacje, między innymi zawyżanie poziomu trudności, w trakcie wyprawy na Grenlandię w 2009 roku. Kubarska zatem jak nikt inny rozumie ból ciosów zadanych przez kolegów po fachu. Być może szukając sprawiedliwości dla Rutkiewicz , o której w środowisku nie mówiło się tak dobrze, jak poza nim, szuka sprawiedliwości i odkupienia dla samej siebie. W końcu nawet sądowe i komisyjne wyroki nie są w stanie wymazać z zawodowego życiorysu gorzkich epizodów, które zapewne dalej mają swoich wyznawców. Ostatnia wyprawa " to także obraz kobiety niosącej przez życie traumatyczne dziecięce wspomnienie tragicznej śmierci braciszka, doświadczenie utraty zamordowanego ojca, zagubionych emocjonalnych więzi i mieszkania przez długie lata w biedzie, w zrujnowanym domu. Być może wydarzenia te miały wpływ na fascynację Rutkiewicz społecznością nepalską: jej przywiązania do bliskości, relacji i wartości, wśród których najważniejszą było życie samo w sobie. Niezabliźnione rany, podlewane przez specyficzne, hermetyczne, przesiąknięte animozjami środowisko wspinaczkowe z pewnością zaś przekładały się na poczucie osamotnienia i wyobcowania. Kubarska portretuje także mizoginię wśród alpinistycznej społeczności. Kreśli pozycję kobiety ośmielającej się sięgać po męskie trofea, stanowiącej podświadome zagrożenie dla status quo, przez co nierzadko redukowanej w wypowiedziach do trudnego charakteru.Reżyserka za klucz narracyjny przyjmuje domniemanie ocalenia, dzięki czemu pilnuje rytmu swojej opowieści i trzyma ją w ryzach także podczas dodawania kolejnych narracyjnych warstw. Tak jak w " Ścianie cieni " próbowała uchwycić uniwersalną opowieść o ludzkim ego, konfrontując je z potęgą natury, tak i " Ostatnia wyprawa " wybrzmiewa dwojako. Jako portret indywidualnej osobowości, która zapisała się na kartach historii wybitnymi sportowymi osiągnięciami. I jako uniwersalny obraz wartości, pasji, ukochania wolności; walki nie tyle z monumentalnymi szczytami, ile z własnymi limitami i słabościami. Pozostaje popłynąć z myślą filmu i mieć nadzieję, że gdzieś w górach Rutkiewicz odnalazła spokój – w taki czy inny sposób.