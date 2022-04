Miłość, szmaragd, góry mięśni

Czy " Zaginione miasto " to tytuł rozwijający historię komedii romantycznej i kina o szabrownikach starożytnych grobowców? Oczywiście – nie. Czy Sandra Bullock Channing Tatum to mój wymarzony duet na wieczór z chrupiącymi naczosami i napojem bez cukru? Nic z tych rzeczy. A jednak nie czuję się jakoś specjalnie poszkodowany. Już sam fakt, że primaaprilisowy popcorniak dał mi możliwość popatrzenia, jak Daniel Radcliffe – w dopasowanym garniturze, z obłąkanym uśmiechem na twarzy i na tle półmisków wypełnionych serami – otwiera wrota dla supernowoczesnego samolotu odrzutowego, którym za chwilę uprowadzi główną bohaterkę Bóg wie dokąd, jest godny zapamiętania. " Zaginione miasto " to film banalny, zrealizowany przez Paramount Pictures jakby z rozpędu, głównie dlatego że takie hollywoodzkie zapychacze należy od czasu do czasu wypuścić w teren. Ale też, to jasne, bez żadnych pretensji do wielkości: swoje miejsce zna tutaj obsada, zna je prosta jak trzy zdrowaśki historia, a nawet żarty, które zatrzymują się na bece z przyssanych do tyłka pijawek oraz hitlerkowatego wizerunku Radcliffe'a W zasadzie można to wszystko streścić w jednym zdaniu: " Zaginione miasto " to film o lasce w cekinowym kostiumie i przypakowanym gogusiu, którzy wyruszają na poszukiwania starożytnego artefaktu na jakiejś zapomnianej przez ruch samolotowy wysepce. Albo inaczej: to film o pisarce poczytnych romansów w tombraiderowej oprawie, która orientuje się, że została bohaterką własnej powieści. Loretta ( Bullock ) ma nie tylko kryzys twórczy, ale też egzystencjalny – po śmierci męża, genialnego archeologa, praktycznie nie wychodzi z domu. Książki chciałaby pisać ambitne, bo obroniła doktorat z kolonizacji Atlantyku, tymczasem wydawczyni Beth ( Da'vine Joy Randolph ) organizuje jej wieczorki autorskie w stylu "Randki w ciemno", z fankami mdlejącymi nie dla niej, lecz dla przebranego w blond perukę modela z okładki, niejakiego Alana ( Tatum ). Z tej karykaturalnej rzeczywistości wyciąga bohaterkę Fairfax ( Radcliffe ), dziedzic medialnej fortuny i właściciel manuskryptu – klucza do zaginionego skarbu. Szalony Harry Potter przykuwa Lorettę do krzesła biurowego i zmusza do tłumaczenia starodawnych piktogramów. Czy można sobie w ogóle wyobrazić większy koszmar osoby opłakującej własną niespełnioną karierę akademicką?Z tym krzesłem wiąże się zresztą jakieś dwadzieścia pięć procent filmowej zgrywy (wiecie, osobę przykutą do krzesła można śmiesznie turlać, podrzucać, pakować do ciasnego samochodu, wozić na taczkach wokół eksplodujących ciężarówek i tak dalej). Szczególnie że na odsiecz Bullock rusza wspominany cover model – uczulony na wodę, narcystyczny, przewrażliwiony na punkcie zdrowia i urody typ o aparycji gwiazdy wrestlingu – oraz Brad Pitt w roli najemnika i trenera sztuk walki o nazwisku... Trener. Pani Bullock biega, pływa, spada, wspina się i czołga po dżungli w fiołkowym kostiumie z cekinami, na obcasach i w pełnym makijażu, który pozostaje nietknięty nawet po nocy z Tatumem w ciasnym hamaku. Wybucha wulkan, w ciemnościach czają się bandyci na motocrossach, Radcliffe przekupuje policję, starożytne piktogramy znienacka materializują się na randomowych urwiskach skalnych, a lokalsi palą jakieś zioło i tańczą flamenco, jakby był to najzwyklejszy dzień z życia mieszkańca wyspy bez lotniska pasażerskiego. Jak napisał ktoś na forum Filmwebu, ten film to. Nic dodać, nic ująć – żaden tam " Miłość, szmaragd i krokodyl Roberta Zemeckisa , raczej parodia tego ukochanego przez polską telewizję klasyka. Parodia parodii, z absurdalnym epizodem Brada Pitta jako materiałem na potencjalny spin-off.W swojej klasie jest jednak " Zaginione miasto " wartkie i przyjemnie głupiutkie, dowożąc odmóżdżenie przygodowe wymieszane z turystyczno-romantycznym, z widoczkami jak z " Uncharted ", tyle że bez mizdrzenia się do fanów gatunku. Śmiałem się z tej żenady bez poczucia krzywdy, bo i wszystko zostało na nią obliczone, nawet te dziesiątki luk fabularnych, mocarnych nielogiczności i metrów sześciennych lukrowanej tektury. Główne romkomowe przesłanie filmu – nie oceniaj książki po okładce albo przypakowanego seksi modela po długości łacińskich sentencji, które cytuje – to w końcu trochę żart z ludzi poszukujących w hollywoodzkich produkcyjniakach jakiegoś głębszego sensu czy ambicji: sapioseksualna (czująca pociąg do intelektu) kobieta zakochuje się w sympatycznej górze masy mięśniowej, choć na początku otwarcie gardzi wszystkim, co ta góra reprezentuje – pozerstwem, efekciarstwem, przywiązaniem do aplauzu konsumenckiego motłochu, a nawet redneckim pochodzeniem.Gwarantuję, że się w tym filmie nie zadurzycie, natomiast taka forma docenienia popkultury, świadomość własnej przeciętności i prztyczek w nos kinowym snobom w gruncie rzeczy bardzo mnie cieszą. " Zaginione miasto " to rzecz o hollywoodzkich figurkach, które wstydzą się samych siebie i ten wstyd przezwyciężają. My natomiast nie musimy się wstydzić, boto zjawisko bliskie ciału niczym ukochany licealny t-shirt z Indianą Jonesem. Weźmy się więc zbierzmy i naśmiećmy naczosami, niech kiniarze mają co robić.