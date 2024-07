Rzuć wszystko i jedź w Alpy

Curve Digital

W tym roku rzuty kością na dobrą pogodę nie do końca idą po mojej myśli. Rozgrywający się za oknami klimatyczny rollercoaster sabotuje nie tylko plany festiwalowe, ale i jakiekolwiek wyobrażenia na temat krajowego urlopu. Gdyby nie przetaczające się nad krajem burze i inne niespodzianki pogodowe, z pewnością ruszałabym właśnie na swój ulubiony bieszczadzki szlak. Bo nie ma nic piękniejszego niż spacer bukowym lasem i chłonięcie natury pełną piersią.Z podobnego założenia zdaje się wychodzić bohaterka " Dungeons of Hinterberg ". Wiedziona kryzysem egzystencjalnym Luisa Dorfer w myśl popularnej maksymy rzuca wszystko i wyjeżdża w siną dal. Nie są to co prawda Bieszczady, tylko austriackie Alpy, ale dziewczyna nie będzie miała okazji do nudy. Tereny okalające Hinterberg, malownicze miasteczko znajdujące się w samym sercu gór, skąpane zostają w anomalii powodującej inwazję bestii z innego wymiaru. Fenomen ten utrzymuje się tylko w pobliżu mieściny, a ta dzięki temu staje się międzynarodową sensacją. Mekką, do której zmierzają spragnieni wyzwań łowcy, celebryci i przypadkowi gapie.Wydawałoby się, że mieszkańcy będą przerażeni, zamkną biznesy i pochowają się w domach. Nic bardziej mylnego.Monetyzowanie potworów kręci się w najlepsze. Sprzedawcy porzucają handlowanie pocztówkami, oscypkami i kapelusikami z muszelkami i skupiają się na obracaniu nieco cięższym sprzętem. Szukająca spokoju Luisa bez wahania przyjmuje propozycję eksploracji okolicy i uzbrojona w prymitywny oręż rusza na swoją pierwszą wyprawę. Dungeons of Hinterberg " w zręczny sposób łączy tradycyjne erpegowe opowieści wyrwane ze stronic podręczników do "Dungeons & Dragons" z klimatami współczesnymi. Tu lochy stają się atrakcją turystyczną. Mało kto przejmuje się potencjalnym zagrożeniem, a najważniejszą sprawą jest eksploracja i zbieranie pieczątek. Zupełnie jak u nas, gdy ignorujemy budzące się ze snu zimowego niedźwiedzie, a priorytetem staje się wbicie stempelka stanowiącego przepustkę do zdobycia Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.Bohaterka potrzebowała wakacji z potworami i zamierza wycisnąć je do ostatniej kropli. (Nie)stety, jej korporacyjne nawyki szybko dadzą o sobie znać. By cała wyprawa miała sens, wszystko musi odbywać się według ściśle określonego harmonogramu. Dni spędzimy na eksploracji czterech wyróżniających się miejscówek. Doberkogel to typowy sielski widoczek wyrwany prosto z reklam fioletowej czekolady. Mroczne knieje Hinterwaldu spróbują namieszać nam w głowach. Lodowce Kolmsteinu przywołają najlepsze narciarskie wspomnienia, a mokradła Brűnnelsumpfu zmuszą bohaterkę do sprawdzenia zdolności kajakarskich. I choć wszystkie te miejsca nie posiadają spektakularnej oprawy graficznej, to jest w nich coś, co nie pozwala oderwać od nich wzroku. Po dłuższym kontakcie z tytułem uświadomiłam sobie, że pozornie brzydka, lekko niedbała grafika jest tak naprawdę jednym z większych plusów tej produkcji. Twórcy dużo zaryzykowali, ale efekt końcowy przemawia na korzyść gry.Każda z miejscówek ma swój unikatowy klimat i magię specyficzną dla danego rejonu. Dwa czary w zupełności wystarczą do zmierzenia się z zagadkami obecnymi w lochach. I tak w górach Doberkogla porzucamy bombami i łańcuchami przyciągającymi, a z kolei w zaspach Kolmsteinu poślizgamy się na desce i użyjemy lasera do rozbijania sopli. Początkowe poziomy to betka. Prawdziwe wyzwanie przyjdzie z czasem, gdy lochy wydłużą się oraz zaczną wymagać od nas cięższego główkowania i większego refleksu, by w prawidłowy sposób rozwiązać zagadki. Droga do zdobycia kolejnych pieczątek będzie wyboista, a na Luisę czekać będą nie tylko skomplikowane łamigłówki, ale i zastępy żądnych krwi potworów. Z ulgą przyjęłam fakt, że nie stanowią one clou rozgrywki, gdyż sterowanie w walce potrafi być mocno nieprecyzyjne i irytujące. Na szczęście, w opcjach dostępności możemy włączyć nieśmiertelności, więc przynajmniej ten aspekt gry możemy poniekąd uratować.Jednak nie samą eksploracją żyją obrońcy Hinterbergu. Po opuszczeniu lochu można udać się na zasłużony odpoczynek. Zanim zaśniemy w mało wygodnym łóżku, będziemy mogli dozbroić się w lokalnym sklepie lub zakupić ziółka regenerujące zdrowie. Gdy już pozbędziemy się niepotrzebnych klamotów, skonfrontowani zostaniemy z mieszkańcami miasteczka. Ci są prawdziwymi zawodnikami klasy ciężkiej. Znakomita większość z nich to sarkastyczne indywidua, które nie są w stanie poprowadzić z nami rozmowy bez kąśliwych uwag. Jak to stwierdził jeden z turystów – mieszkańcy są zazwyczaj przyjaźni, ale mogą mieć przerośnięte ego. W każdej innej grze pewnie bym ich zignorowała, ale ci potrzebni są nam do rozwoju. Niczym w "Personie" angażowanie się w relacje międzyludzkie z tą wesołą ekipą spowoduje wzrost naszych statystyk i otworzy przed nami nowe możliwości.Gra doczekała się polskiego tłumaczenia. Nie ustrzegło się ono wpadek. Niektóre dialogi balansują na cienkiej granicy humoru i żenady, względnie – zwykłego chamstwa. Dziwnie gra się w tytuł, którego postacie poboczne prześcigają się w rzucaniu kwiecistych inwektyw względem naszej bohaterki. Tu i ówdzie brakuje przecinków, a od czasu do czasu zdarza się brak konsekwencji tłumaczenia. W jednym miejscu postać mówi, że strachliwy piesek lubi truskawki, by chwilę potem w dzienniku zadań pojawiła się informacja, że piesek przepada za poziomkami. Niby drobiazg, ale potrafi zepsuć ogólny odbiór gry.Deweloperzy z Curve Games zdecydowanie nie podołali wysmażeniu hitu sezonu ogórkowego. Jest jednak w tej grze coś, co wywołuje na twarzy uśmiech i sprawia, że aż chce się zbierać kolejne pieczątki z podbijanych lochów. Wygląda na to, że pomimo perturbacji spędzę w tym roku urlop w górach.