Szybko, zanim ktoś zauważy!

mawiał, że jeśli pomysłu na film nie da się streścić w dwudziestu słowach, scenariusz powinien wylądować w koszu. Stąd pojęcie tzw. "wysokiego konceptu", które z grządki filmowej przeniosło się resztę popkulturowego ogródka. Nietrudno zatem wyobrazić sobie, czym było " Forspoken " na etapie salki konferencyjnej i burzy mózgów.. A jednak gdzieś po drodze składzik z dobrymi pomysłami się wykoleił. Efektem jest prawdziwe dziwowisko – gra pozszywana z niepasujących do siebie skrawków, owoc wykluczających się ambicji i niepozbawiony pewnego turpistycznego uroku Frankenstein Weźmy sam początek.dostaje na sali sądowej propozycję nie do odrzucenia: jeśli nie zejdzie ze ścieżki bezprawia, zostanie najbardziej stylową recydywistką w Nowym Jorku. Następstwem sceny zrealizowanej w zgodzie z prawidłami miękkiego społecznego realizmu jest sekwencja, w której na dziewczynę napadają lokalni gangsterzy. Mają wełniane czapy, złote kajdany i kurtki w cętki, a eskalacja konfliktu kończy się niemal slapstickową ucieczką po zaułkach Manhattanu. Pstryk! Jesteśmy na skłocie, łzy bohaterki wsiąkają w obchimłany materac. Pstryk! Pali się, gwałtu rety, trzeba uciekać, wciśnij X, aby nie patrzeć na wybuch! Pstryk, pstryk! Frey znajduje magiczny artefakt i z Nowego Jorku trafia prosto do Narnii.. A minęło dopiero piętnaście minut.Tonalnie " Forspoken " lata po całej skali. Choć pod względem dominującej konwencji kojarzy się z bezpretensjonalnym kinem fantasy od lat pięciu do stu pięciu,. Mimo iż w warstwie werbalnej twórcy wdzięczą się do starszych graczy, przemoc jest stonowana, zaś horrorowe elementy znikają pod zwałami przyciężkawej komedii. I tak dalej w ten deseń – o ile tego rodzaju narracyjne paradoksy zazwyczaj są ciekawe, tutaj wydają się pokłosiem jakiejś scenariopisarskiej wojny. Na domiar złego sporo w tekście wyprzedzających ciosów oraz innych świadectw niewiary w inteligencję gracza. Dość powiedzieć, że w jednej ze scen gadająca bransoleta na dłoni bohaterki tłumaczy nam, dlaczego mieszkańcy magicznej krainy mówią po angielsku (nikt nie pytał, ale mniejsza o to). Dialogi to zresztą temat na książkę. Balinska i bez wsparcia scenarzystów. Zaś gdy przymkniemy oko na jej kiepski dramatyczno-komediowy timing, zostaniemy z tekstem, którego jedyną wartością jest zrąb nowego, intrygującego uniwersum. Reszta to sztywne, wysilone i stylizowane na pięćset osiemdziesiąt jeden różnych języków banały. A co najciekawsze, gra pozwala ograniczyć ich natężenie. Autorefleksja przybiera w dzisiejszych czasach coraz dziwniejsze formy.Oczywiście tak jak "magiczny parkour" to jeszcze nie gra wideo, tak i " Forspoken " stało się z czasem obietnicą czegoś więcej niż "wciągającej historii" z "intrygującą bohaterką". Oglądając zwiastuny sugerujące, że szusowanie po bezkresnych równinach to sama frajda, trudno zrozumieć, co poszło nie tak. Zapewniam jednak, że jesteście o jeden krok, o jedno wychylenie gałki analogowej od olśnienia –. Mówiąc krótko, rozgrywka jest – o ile można objąć taki paradoks umysłem gracza przyzwyczajonego do lepszej optymalizacji produkcji AAA – jednocześnie płynna i toporna, dynamiczna i arytmiczna; przemyślana w założeniach i niedoskonała w realizacji. Bohaterka potrafi biegać, skakać, odbijać się od ścian i wywijać hołubce, zazwyczaj jest w piętnastu miejscach naraz. Kiedy się rozpędzimy lub wskoczymy w specyficzny bitewny rytm, " Forspoken " zamienia się w. Jednak zanim się rozpędzimy, będziemy mocować się z niewidzialną materią.Ma to wszystko związek z silnikiem graficznym Luminous, za pomocą którego Square Enix wyrzeźbiło wcześniej grę " Final Fantasy XV ". O ile jednak w tamtej produkcji relatywnie powolne tempo eksploracji pozwalało zamaskować techniczne braki, o tyle założenia " Forspoken " już na papierze obnażają felery całego systemu.. Z kolei puste, ciągnące się aż po horyzont lokacje, zamiast zachęcać do eksploracji, są zapowiedzią orki na ugorze. I choć pod względem artystycznym gra może się podobać (projektom baśniowych miast i krain daleko do oryginalności, ale znalazło się miejsce dla kilku architektonicznych niespodzianek), to pod względem technicznym woła o pomstę do nieba. Do wyboru mamy kilkanaście trybów graficznych, uwzględniających Ray-Tracing, kilka wariantów klatkażu i inne bajery. Tyle że żaden nie jest wolny od poważnych problemów. Rozdzielczość bywa losowana na zasadzie rzutu kostką, liczba klatek animacji co chwilę pikuje, entuzjaści pop-upu, czyli nagłego materializowania się rozmaitych elementów krajobrazu, również znajdą coś dla siebie. Użytkownikom telewizorów 120-hercowych polecałbym optymalny (powiedzmy) tryb z ray-tracingiem i 40 klatkami na sekundę.Eksploracja to mozolne czyszczenie mapy ze znaczników (w ofercie samotni, znudzeni, opcjonalni bossowie, misje poboczne z cyklu "przynieś, wynieś, pozamiataj", selfiaki na tle ruin dawnych cywilizacji, wieże obserwacyjne oraz labirynty pełne niebezpieczeństw).. Mechanika rozwoju postaci i ekwipunku to z kolei zestaw sprawdzonych schematów – możemy ulepszać zarówno magiczną kapotę, jak i konkretne, obszarowe bądź punktowe czary. Możemy też malować paznokcie w różne wzorki, co, jak to w życiu, zapewnia pasywną ochronę w walce. Nihil novi sub sole. Ale jeśli zerknęliście już na ocenę, to pewnie zastanawiacie się, gdzie jest haczyk. No bo przecież wiadomo, że nie w "kolekcji trendów ostatniej dekady".Myślę, że jest coś pociągającego w grach, po których obiecujemy sobie tak wiele, a które uderzają o bruk z takim hukiem – w ubiegłym roku ten". " Forspoken " jest oczywiście znacznie lepszym tytułem i dla odmiany pasuje do niego metka "ambitnej porażki". Próba zrobienia z ciała (choćby i cyfrowego) zarówno przedmiotu, jak i podmiotu sztuki to w końcu całkiem poważna sprawa. Frey jest marną bohaterką, ale sterowanie nią przynosi chwile autentycznej i niezmąconej ekscytacji. Jest naszą przewodniczką po niezbyt interesującym świecie, ale kogo to obchodzi, gdy po potrójnym akslu rzucamy we wroga wielkim głazem i poprawiamy ognistym pejczem? I cóż, w całym swoim majestacie przestrzelonego blockbustera