Dark Souls of walking simulators

Kiedy po raz pierwszy w 2017 roku zobaczyłem zapowiedź “ Hellblade: Senua’s Sacrifice ” byłem wniebowzięty. Nie było wtedy do wyboru tak wielu produkcji o tematyce wikingów i nordyckiej mitologii w pop-kulturze, ile mamy teraz. Mieliśmy co prawda doskonały serial Vikings , lecz jedyną popularną grą która inspirowała się tematyką Skandynawskich sag był… Skyrim . Zwiedziwszy każdy zakątek tego kawałka Tamriel, zrobiwszy tam każdy niepowtarzający się quest byłem nieukontentowany. Dalej pragnąłem tego klimatu i nowych opowieści. A tu nagle na horyzoncie pojawiła się “Senua”, z niebanalną historią:Wojowniczka Piktów idąca przez krainę umarłych Hel, napotykająca różnych antagonistów z nordyckiej mitologii, walcząca nie tylko z nimi, ale również z własnymi mentalnymi problemami. Na papierze - bomba.Gra zaczyna się od sceny, w której protagonistka wpływa kajakiem wąską rzeczką do dżungli - im głębiej, tym więcej na obu brzegach widać spalonych lub ukrzyżowanych ciał. W dobrych słuchawkach dookoła głowy słychać niesamowity przestrzenny dźwięk lasu, muzykę oraz… głosy, nazwane w napisach końcowych “głosami Furii”, które przyznam, początkowo podobały mi się w tym, jak podważały każdą decyzję bohaterki, śmiejąc się z niej na każdym kroku, przy nawet najprostszej czynności.Niestety, kiedy cała gra sprowadza się do wykonywania owych bardzo prostych czynności, wpasowując się właściwie w kategorię symulatorów chodzenia, głosy trzech aktorek non-stop śmiejących się raz w lewe raz w prawe ucho, niczym początkujący YouTuber próbujący swoich sił w filmikach typu ASMR, bywają cholernie irytujące. Większość ekipy aktorów “ Hellblade: Senua’s Sacrifice ” niestety nie miała przed swoim udziałem w grze wiele lub w ogóle występów aktorskich, co niestety czasem widać i słychać. Wspomniane wcześniej “Furie” doprowadzają swoją pretensjonalnością do istnej… furii, zwłaszcza jedna aktorka, która strasznie stara się grać “szalony” głos, a wychodzi to jakby nieudolny gimnazjalista umalowany szminką mamy udawał Jokera z “ Mrocznego Rycerza ”.Bardzo źle zbalansowana jest momentami ogólna głośność gry - w trakcie podziwiania śpiewu ptaków, szumu drzew i ambientu w tle, za często przy dotknięciu niektórych drzwi, bądź symboli potrzebnych do pójścia dalej w fabule, przyjemność audio zamienia się w istny gwałt na uszach, każący z frustracją zdjąć słuchawki z uszu albo ryzykować ogłuchnięcie.Najjaśniejszym aspektem sfery audiowizualnej była dla mnie muzyka Davida García Díaz . W każdej ogranej przeze mnie grze, do której napisał ścieżkę dźwiękową, potrafił niesamowicie uchwycić klimat środowiska w którym gracz przebywa, nadać odpowiedniej ciężkości (czy lekkości) sytuacji. Nordycki folk i bicie bębnów mogą kojarzyć się z zespołem “Wardruna”, a muzyka ta idealnie pasuje do stylistyki gry.Nieźle wypada Melina Juergens w roli Senuy, która swoją drogą jest jej pierwszą rolą w życiu. Czasem bywa zaskakująco przekonująca, czasem niestety jej reakcje są przesadnie teatralne. Wrażenie natomiast zrobił na mnie prawdziwy aktor głosowy Steven Hartley w roli ojca Senuy - jego niesamowicie głęboki głos kojarzył mi się z Jamesem Earl Jonesem , podkładającym głos pod Dartha Vadera.Wizualnie na konsoli Xbox One “ Hellblade ” bywa nierówny. Jak na niewielki budżet gry, zadziwia wykonanie protagonistki oraz postaci Drutha, czy naprawdę spora liczba modeli otoczenia. I o ile nie sposób odmówić niektórym lokacjom ilości detali, tak w oczy rzuciło mi się kilka tekstur, które wyglądały gorzej niż te z Halo 3 z 2007 roku.Sama rozgrywka może spodobać się właśnie fanom symulatorów chodzenia, takich jak “ Dear Esther ” czy “ What remains of Edith Finch ”. Dwie trzecie gry to ślamazarne przejście z punktu A do punktu B, chodzenie po lokacji by zrobić recyklingowaną przez całą grę jedną (dosłownie, od samego początku do samego końca) zagadkę ze znalezieniem zawalonego drzewa bądź niewyjaśnionej konstrukcji wiszącej ułożonej w losową runę. Urozmaicać ten czas mają krótkie potyczki z wrogami, czyli wielkimi wojami, nie stanowiącymi jednak żadnego zagrożenia po poznaniu podstawowych mechanik walki (sprowadzającej się do nieustannego wciskania przycisku uniku na przemian z silnym atakiem). Pojawiają się oni znikąd, czasami wydawałoby się że w nieskończoność, co jest trochę leniwe ze strony twórców, a poza sztucznym przedłużeniem gry symbolizować ma “walkę z wewnętrznymi demonami i wątpliwościami”. Dla mnie niestety było to pretensjonalne, a walka zbyt uproszczona i nie potrafiłem tego kupić.Gra ma wiele elementów które są zrobione poprawnie, a nawet powyżej średniej. Oczywiście, rozumiem że "Hellblade: Senua’s Sacrifice" może się podobać - i podoba, wielu osobom. Ja niestety nie byłem jedną z tych osób, a wiele niedociągnięć i frustrujących rozwiązań odebrało mi przyjemność z grania w ten tytuł. Pretensjonalne, dokuczające głosy, jeden typ zagadki przez sześć do ośmiu godzin gry oraz bardzo powtarzalne i banalnie proste potyczki sprawiły że nie mogę z czystym sumieniem polecić tego tytułu komukolwiek innemu, niż wyjątkowo cierpliwemu miłośnikowi symulatorów chodzenia.