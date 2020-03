Szybcy i martwi

Capcom

Nemezis, grecka bogini sprawiedliwości, dzierżyła w dłoniach koło i gałąź jabłoni, u pasa zwisał jej bicz. Jej łypiący z okładkiimiennik stawia na mniej symboliczne narzędzia: na plecach taszczy miotacz ognia i wyrzutnię rakiet, ofiary poddusza falliczną macką. I choć dzielą ich tysiące lat kultury popularnej, oboje pozostają symbolem karzącego fatum – ich regularny powrót oraz związany zeń terror są pewne jak śmierć i podatki. Nic więc dziwnego, że grą rządzi narracyjna logika pościgu. W chwili, gdy chodzące i warczące przeznaczenie wykurza główną bohaterkę z mieszkania, twórcy wrzucają pierwszy bieg. Czas, start!Nowa wersji kultowej "trójki" jest tym dla oryginału, czym remake Zacka Snydera dla klasycznego filmu George'a A. Romero , albodla. Zamaszysta opowieść o epidemii zombie w miasteczku Raccoon City została obrana do bielutkich kości – poemat strachu budowany w oparciu o nagłe zmiany rytmu zamienił się w spektakl obezwładniającej akcji, zaś groza samotnej wędrówki przez gotyckie komisariaty i wieże zegarowe ustąpiła miejsca panicznej walce o przetrwanie. Ryzykowna decyzja, biorąc pod uwagę estymę, jaką fani darzą pierwowzór. A jednak trafiona z dramaturgicznego punktu widzenia. Węzłowe punkty oryginału pojawiają się tutaj na zasadzie mrugnięcia okiem, znane postacie wpadają na imprezę dosłownie na parę minut, by następnie zniknąć z radaru, z kolei przesunięcie akcentów z eksploracji na akcję pozwala wyeksponować najciekawszy wątek – przyjaźni pomiędzy zahartowaną w walce z żywymi trupami policjantką Jill Valentine a najemnikiem na usługach chciwej korporacji farmaceutycznej, Carlosem Oliveirą. Ta pierwsza idzie w ślady klasycznych twardzielek kina akcji; wykuwa niezłomny charakter w toku bezustannej, fizycznej mordęgi. Ten drugi to rycerz w lśniącej zbroi, ale i naiwniak, który boleśnie zderzy się z prawdą na temat swoich mocodawców. Ich przekomarzanki są zgrabnie napisane, pełne erotycznego napięcia i mówią więcej o bohaterach, niż ci chcieliby zdradzić.Amory trzeba będzie oczywiście odłożyć na wieczność, gdyż na ulicach Raccon City armagedon w rozkwicie. Chmary zombie szaleją po sklepach i mieszkaniach, w szpitalach zmianę pełnią zmutowane monstra, odarte ze skóry psy czekają na kolację. Jill kolekcjonuje kolejne giwery, wytwarza z prochu amunicję, zbiera ulepszenia i bawi się w małą dzielną zielarkę. Fani narzędzi defensywnych w rodzaju noży bądź granatów skwaszą się na wieść, że działają one jak regularna broń i nie są już darmową "kartą wyjścia z więzienia". Jako że liczba zombiaków oraz poziom ich agresji przekracza teraz dopuszczalne normy, a zmyślni projektanci poziomów uniemożliwili swobodny slalom pomiędzy truposzami, istotny staje się unik. To mechanika znana z oryginału – kluczowa przy większości potyczek, zwłaszcza gdy na scenę wkracza w swoim obrzydliwym majestacie Nemesis. Wbrew marketingowym obiecankom-cacankom potwór zjawia się w oskryptowanych sekwencjach, w konkretnych partiach gry, i szkoda, że nie pokuszono się tutaj o coś na kształt sztucznej inteligencji zi nie podarowano Nemesisowi wolnej woli. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy już bydlak wpadnie w odwiedziny, to nie wyjdzie bez deseru: potrafi sprzedać nam lewy sierpowy, skrócić dystans kilkunastometrowym susem, rozpędzić się niczym mały fiat albo – najpewniej z lenistwa – przyciągnąć nas do siebie macką. Spryciarz.Słoniem w tym pięknie udekorowanym salonie jest niestety długość rozgrywki. Rzeczonych atrakcji starcza na pięć, sześć godzin – i to przy założeniu, że liżemy ściany, robimy przerwy na podziwianie graficznych wodotrysków i nie wstrzymujemy moczu. Z jednej strony, to rozczarowujący metraż, nawet w porównaniu z poprzednią grą, oferującą dwa równoległe scenariusze oraz kilka dodatkowych trybów. Z drugiej, to format wywiedziony z tzw. "dawnych czasów", kiedy tojuż przy drugim biegu pękał w dwie godziny, zaś "kłopotami bogactwa" nazywaliśmy trzy tytuły na kwartał. Taki już urok – speedrunnerzy będą zachwyceni, reszta dostanie wystarczająco bonusów i błyskotek, by głębiej zatopić kły w produkcji Capcomu. Czy dodawana do gry multiplayerowa produkcjabędzie pożywną zagryzką? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero, gdy wystartują serwery.Pierwszego razu nigdy się nie zapomina. Gdy przed laty Nemesis – całkiem dosłownie – wkroczył na komisariat policji w Raccon City razem z drzwiami, wiedzieliśmy, że coś się zmieniło. Złamał nie tylko święte reguły konwencji, ale i techniczne ograniczenia gry: w końcu przywykliśmy do tego, że po przekroczeniu progu nowego pokoju dostawaliśmy od losu drugą szansę. W remake'u ten symbol cyfrowego terroru ma już status popkulturowej megagwiazdy – jego każdy występ to noworoczne fajerwerki, każdego też oczekuje się z rosnącą ekscytacją. I choć Capcom jedynie podszlifował formułę wypracowaną przy poprzedniej grze, a wydany ledwie rok późniejto przede wszystkim sukces w zarządzaniu marką, jako entuzjaści serii znacie już swoje przeznaczenie. Zabierzcie granaty. Dużo granatów.