W niebyłej historii kina " Brokat " mógłby być zrealizowanym pod koniec lat 70., pełnometrażowym debiutem Barbary Sass . Z oczywistych względów opowieść skoncentrowana na zarabiających w dewizach, luksusowych pracownicach seksualnych z Sopotu wówczas nie miała prawa powstać. Sass mogła co najwyżej opowiedzieć o ambitnej dziennikarce i kreatywnej architektce (" Bez miłości " i " Debiutantka "), które, polizawszy nieco Zachodu, wracają do ojczyzny. Bezpieczne przebłyski owego sopockiego mikrokosmosu przewijały się w kulturze popularnej, choćby w serialu " 07 zgłoś się ", jednak stanowiły raczej barwne tło niż rzetelny portret jego kulis. Temat więc do dziś ekranowo pozostawał niemal nietknięty.I wtedy z morskiej piany wynurza się 10-odcinkowy " Brokat ", cały w cekinach, skąpany w świetle zachodzącego słońca. Lato 1976, pozornie otwarta na Zachód Polska gierkowska, postępujący konsumpcjonizm, sukcesy na olimpiadzie w Montrealu i czas świetności Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie. A w polu zainteresowania produkcji – kilka kobiet, które z rozmaitym bagażem życiowym i z różnych przyczyn świadczą usługi seksualne w elitarnym hotelu i opływają w dolary. Podczas gdy do rzeczywistości większości Polaków zakrada się już klimat znany z kina moralnego niepokoju, tu, w Sopocie – co najwyżej niemoralny spokój. Tak naszkicowany kontekst wydaje się wręcz samograjem. Nic jednak na ekranie nie dzieje się samo. Serial według pomysłu Aleksandry Chmielewskiej , który miał zadatki na jedną z najlepszych rodzimych produkcji Netflixa, okazał się niestety sporym niewypałem.Współcześnie czasy PRL-u najczęściej prezentuje się na dwa sposoby. Szarość, beton i "milicja nam dokucza", czyli soczewka refleksyjna; albo sepia, design i "kiedyś to było", czyli podejście retro. " Brokat " rzecz jasna wpisuje się w tę drugą strategię i na pierwszy rzut oka można go umieścić – zgodnie z rytmem portretowanych dekad – między " Bo we mnie jest seks " a " Najmro ". O ile jednak ten drugi tytuł był jak dyskotekowa kula, skrzył się migotliwym blaskiem i podporządkowywał tę estetykę dynamice narracji, o tyle w " Brokacie " znajdziemy co najwyżej rozczarowujący blichtr i kolorowe filtry, za ciepłe o jakieś dwa tony. Mimo to strona wizualna działa raczej na korzyść produkcji, zaś na retromańską soczewkę można byłoby przymknąć okno, gdyby historia Heleny ( Magdalena Popławska ), Poli ( Wiktoria Filus ) i Marysi ( Matylda Giegżno ) miała choć jedną rękę i nogę.Złośliwie można tu sparafrazować impertynencki cytat z " Rejsu " piętnujący "nudę i brak akcji". I chociaż nierzadko zdarza mi się patrzeć na meandrującą, wolną, a nawet niezmierzającą do puenty fabułę dość przychylnym okiem, w wypadku " Brokatu " mogę tylko wzruszyć ramionami i przytaknąć bohaterowi kultowego filmu Marka Piwowskiego . Uczucie znużenia, które towarzyszyło mi w zasadzie od pierwszego do ostatniego odcinka (z gościnnymi występami zaangażowania i ekscytacji – o tym później) ma wszak swoje źródła głębiej, niż tylko w tym, "że nic się nie dzieje".Głównym problemem serialu Chmielewskiej , sprawiającym, że tak łatwo przejść obok niego obojętnie, jest pełen wad scenariusz. Problemy widoczne są na dwóch poziomach. Po pierwsze, nie działają bohaterki. Pojawiająca się w każdym odcinku Helena o twarzy Popławskiej wprawdzie potrafi nas zaintrygować, ale nie ma siły, by uciągnąć cały serial. Pola i Marysia nikną w jej cieniu, a przy nich z kolei niemal całkowicie rozpływają się męscy bohaterowie drugiego planu, których imion i twarzy nie byłem w stanie zapamiętać mniej więcej do przedostatniego odcinka. Druga słabość scenariusza to główna oś fabularna – rozpoczyna się niemrawo (pilot w zasadzie rozciągnięto na dwa epizody), gubi wątki, jest niepotoczysta i kanciasta, w końcu również nie formułuje konkluzji.To zarzuty, które można byłoby przypisać wielu produkcjom, jednak w " Brokacie " kłują one w oczy podwójnie. Dość ryzykowną strategią (i niestety zgubną) było prowadzenie wątków każdej z bohaterek w zasadzie osobno. Helena wdaje się w typowy zimnowojenny romans z francuskim dziennikarzem i zastanawia się, czy nie wyjechać za granicę. Pola, młoda matka i początkująca przedsiębiorczyni, w obliczu problemów z biznesem, musi wejść w układy z władzą. Z kolei zawadiacka Marysia, studentka pierwszego roku, traktuje ekskluzywny sex working jako wakacyjną przygodę. Losy tych kobiet krzyżują się tylko pobieżnie i przypadkowo. Nie ma więc nawet sposobności, by zaczęło między nimi iskrzyć. A wystarczy przypomnieć sobie inny serial Netflixa z naszego podwórka, " Gang zielonej rękawiczki ", by zrozumieć, jak dużą siłą napędową opowieści może być chemia i interakcja między postaciami – w tamtym wypadku także trzema protagonistkami. Wówczas fabularne uproszczenia czy redundancje schodzą na drugi plan. Cóż, " Brokat " nie błyszczy ani bohaterkami, ani intrygą.A jednak, czegoś – oprócz pięknie sfilmowanych retro wnętrz, szlagierów z epoki w nowych aranżacjach i letniej, nadmorskiej aury idealnej na zimową szarugę – trzeba się złapać, bo przecież nawet w nieudanych produkcjach dostrzec można małe sukcesy. Jest w " Brokacie " jeden szczegół, który mnie urzekł. To subtelnie zakradająca się do tego eskapistycznego świata, jakim wówczas był Sopot, polityka. I nie chodzi tu wcale o Służbę Bezpieczeństwa, z którą współpracują główne bohaterki i których przedstawicieli ukazano chyba nazbyt łagodnie. Polityka rzucająca cień, kiedy "tyle słońca w całym mieście", to dochodzące z radia informacje o drastycznych podwyżkach cen żywności i wydarzeniach z Radomskiego Czerwca, które dla protagonistek są ledwie echem z innego świata. Mocne kontrapunkty, jak choćby ukazany w siódmym odcinku zaskakujący w swojej puencie striptiz (bodaj najlepsza scena w serialu), są dla nas niczym kubeł zimnej wody. Dla bohaterek – niekoniecznie, lecz ich apolityczność i niejednoznaczny oportunizm rzeczywiście ciekawią. To nieliczne momenty, gdy serial Chmielewskiej naprawdę żyje i ekscytuje.Tym bardziej rozczarowująco jawi się " Brokat " jako całość, bo potencjał na malownicze, ale i cierpkie zobrazowanie splotu relacji pomiędzy władzą, seksem i pieniędzmi był ogromny. Szczególnie gdy naszymi przewodniczkami po PRL-owskim Saint-Tropez czy Monako są działające wyłącznie na swój rachunek pracownice seksualne w stylu glamour, kapitalistki znające słabe strony swoich interesantów. Nie oczekiwałem wprawdzie " Białego Lotosu " w stylu "Sopot '76" (choć skojarzenia z II sezonem produkcji HBO nasuwają się same), trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że " Brokat " to procesja straconych możliwości, nudna pocztówka z tajemniczego świata, do którego drzwi wciąż pozostają zamknięte.