Recenzja serialu Ołowiane dzieci (2026) Ołowiane dzieci (2026) Maciej Pieprzyca Joanna Kulig Agata Kulesza

Prawda to metal

Rzecz jasna scenariusz Jakuba Korolczuka podkręca dramaturgicznie opowieść, która w rzeczywistości nie obfitowała w zdarzenia dynamiczne. Ale takie prawo, ba, nawet i obowiązek adaptatora.