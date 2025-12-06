Forresta Gumpa nierówna gra z tronem

Czy słyszeliście o ser Duncanie Wysokim, jednym z najsłynniejszych Białych Płaszczy Westeros? To opowieści o tym legendarnym rycerzu uwielbiał mały Bran Stark w "Grze o tron" i to właśnie ser Duncana na kartach "Pieśni Lodu i Ognia" wspominano jako wzór szlachetności i odwagi.
W "Rycerzu siedmiu królestw" ten bohater nie jest jeszcze wybitnym dowódcą Gwardii Królewskiej, ale nastoletnim, nikomu nieznanym Dunkiem. Sierotą z ulicy, chłopakiem z nizin przygarniętym przez zapijaczonego wędrownego rycerza, który zaoferował mu ojcowską opiekę i wyszkolił na giermka na tyle, ile potrafił. Kiedy jednak ser Arlan umiera w trasie, Dunk ponownie zostaje z niczym. Zapłakany wykopuje grób dla swojego rycerza i początkowo nie wie, co ze sobą począć. Nie ma domu, rodziny, pieniędzy.
HBO
Steffan Hill
Przypomina sobie o turnieju rycerskim w pobliskim Ashford. Postanawia spróbować na nim swoich sił. Jest już przecież prawdziwym rycerzem, pasowanym przez swojego mentora tuż przed śmiercią... a przynajmniej nie ma żadnego świadka, który mógłby tej wersji zaprzeczyć. Pełen nadziei i optymizmu Dunk po przybyciu na miejsce zderza się boleśnie z rzeczywistością. Rycerze okazują się mniej rycerscy niż w opowieściach ser Arlana, na turnieju kwitnie korupcja, a nisko urodzony chłopak musi znosić kolejne upokorzenia. Mimo wszystko zyskuje też przyjaciół, w tym najważniejszego z nich – dziwnego, ogolonego na zero chłopca, który upiera się, by zostać jego giermkiem i który wydaje się zdecydowanie zbyt elokwentny i obyty jak na kogoś, kto rzekomo pochodzi z ludu...
Nowelki o przygodach Dunka i Jaja to jedne z najlepszych pod względem literackim rzeczy, jakie napisał George R.R. Martin. Ich akcja toczy się ponad osiemdziesiąt lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" i tylko luźno nawiązuje do sagi, a sam klimat tych opowieści niespecjalnie kojarzy się z krwawym i pełnym politycznych intryg low-fantasy, jakim jest "Pieśń Lodu i Ognia". "Rycerz siedmiu królestw", adaptacja zaledwie jednego opowiadania z tomu ("Wędrowny rycerz"), to historia dużo prostsza i bardziej zwarta, słodko-gorzka, pełna uroku i wzruszeń. Skupia się na postaci młodego chłopaka i jego wiernego giermka, którzy wspólnie przemierzają Westeros w poszukiwaniu przygód. W Królestwie jest spokojnie: smoki wyginęły, władza Targaryenów chyli się ku końcowi, nawet prości wędrowni rycerze mogą snuć marzenia o wielkości.
Wykreowanie przaśnej, średniowiecznej atmosfery to ogromny atut serialu. Mało tu fantasy, a więcej z serialu historycznego osadzonego w wyimaginowanym świecie. "Rycerz siedmiu królestw" spodoba się wszystkim, którzy z całej "Gry o tron" najbardziej cenią sobie pierwszy sezon i lubią taki fantastyczny naturalizm. Zadbano o zanurzenie widza w atmosferze turnieju rycerskiego, przybliżono folklor Westeros. Podejrzymy codzienność mieszkańców Siedmiu Królestw, ich zabawy i zwyczaje, usłyszymy ludowe piosenki we wpadających w ucho kompozycjach odpowiedzialnego za muzykę Dana Romera, a u starannie dobranej obsady – całą paletę wyspiarskich akcentów, których dokładnego pochodzenia nie będę nawet próbowała zgadywać.
Świat serialu jest żywy i barwny, ale też "cielesny", daleki od realizacyjnego plastiku np. "Pierścieni władzy", cuchnący potem i końskim łajnem. Już jedna z pierwszych scen pokazuje Dunka wypróżniającego się pod drzewem: to zapowiedź, że podobnego fekalnego humoru nie zabraknie i później, a sam serial chce się trzymać blisko prozy życia zamiast kreować fantazje. W "Grze o tron" wątki klasowe odgrywały ważną rolę, ale była to koniec końców opowieść z perspektywy ważnych i możnych. Jeśli poznawaliśmy bandytów z Nocnej Straży, to oczami wychowanego przez lorda Północy Jona Snowa, jeśli obserwowaliśmy cierpienie ludu, to razem z ukrywającą się szlachcianką Aryą, jeśli interesował nas pomocnik kowala Gendry, to jako bękart króla. "Rycerz siedmiu królestw" jest od początku do końca opowiedziany z perspektywy chłopaka wywodzącego się z najniższej warstwy społecznej Westeros. Jest to uniwersalna historia o klasowych zmaganiach, o niepozornym bohaterze wrzuconym w wielki świat.
HBO Max mądrze podchodzi do spin-offów "Gry o tron" i rozwoju marki. Po pełnym patosu, epickim widowisku, jakie stanowi "Ród smoka", proponuje zupełnie inne spojrzenie na Westeros. "Rycerz siedmiu królestw" jest serialem dużo skromniejszym, nie zgromadzi też pewnie równie dużej widowni (choć chciałabym się mylić). Chociaż akcja toczy się podczas turnieju rycerskiego, nie zobaczymy wielu scen walki; ale kiedy już do nich dochodzi, to absolutnie nie zawodzą. W pamięci zostaje zwłaszcza pewna bójka w błocie, którą śmiało można postawić obok podobnie bezwzględnego pojedynku Ogara i Brienne. O ile "Ród smoka" to wysokie rody, bogate stroje i szekspirowskie dylematy, o tyle opowieść o Dunku jest właśnie takim zmieszaniem etosu rycerskiego z błotem i odarciem go z fałszywego splendoru. "Rycerz siedmiu królestw" przewrotnie pokazuje pełen korupcji, niesprawiedliwości, okrucieństwa i tchórzostwa świat, w którym uosobieniem cnót rycerskich okazuje się nie żaden szlachcic, ale nisko urodzony chłopak bez nazwiska.
No właśnie: warstwa realizacyjna, atmosfera i ogólny wdzięk opowieści zdałyby się na nic, gdyby zawiódł element, który zadecydował o sukcesie literackiego pierwowzoru, czyli bohaterowie. Drugi plan tętni życiem dzięki nagromadzeniu wyrazistych postaci. W ich prowadzeniu twórcy pozostają raczej wierni książkowemu pierwowzorowi, chociaż pozwalają sobie na kreatywne i sensowne zmiany: retrospekcje pogłębiające relacje Dunka z ser Arlanem, dodanie rysu pozytywnego szaleństwa i szczypty queerowości ser Lyonelowi Baratheonowi czy wreszcie mniej wyidealizowany, stonowany portret następcy tronu, co podkreśla utracenie wyjątkowości przez pozbawionych smoków, odartych z magii Targaryenów. Zróżnicowane charaktery kształtują równie zróżnicowaną, pełną emocji przygodową opowieść. Mamy momenty pełne grozy związane z kolejną Martinowską wersją psychopatycznego Joeffreya, pokrzepiające przyjacielskie sceny z wiernym i niezawodnym ser Raymunem, a także sporo łagodnego śmiechu: a to z wypluwającego charchę turniejowego krętacza, a to z intryg zaradnej kurtyzany, a to z jeszcze innej ekscentrycznej persony. Jeśli czegoś mi na tym gwarnym turnieju rycerskim brakuje, to większego podkreślenia w pewnej kluczowej scenie, jak mocno prości ludzie wspierają ser Duncana i jaką miłością go darzą, co w opowiadaniu stanowiło jeden z bardziej wzruszających momentów.
Sercem tej opowieści jest przede wszystkim dynamika między parą najważniejszych bohaterów: wyszczekanym Jajem i prostolinijnym Duncanem. Przyjaźń tak różnych od siebie osób jest motorem napędowym zarówno ich wzajemnego rozwoju, jak i humoru. Dobra energia między aktorami i cięte dialogi sprawiają, że ich interakcje wypadły znakomicie. Wcielający się w Jajo doświadczony aktor dziecięcy Dexter Sol Ansell ma świetne wyczucie komiczne, bezczelny urok i pewną naiwność zarazem, tak potrzebne do tej roli.
Najwięcej zależało oczywiście od tytułowego bohatera. Ser Duncan Wysoki to jedna z najpiękniejszych postaci, jakie wykreował George R.R. Martin. Bohater ma trzy cechy charakterystyczne: imponujący wzrost, dobre serce i prosty sposób myślenia, często określany przez otoczenie "głupotą". Dunk nie kalkuluje, kiedy komuś dzieje się krzywda – rusza z pomocą, nawet jeśli jego samego wpakuje to w pewne kłopoty. Jego losy przypominają przygody Forresta Gumpa: to prostaczek, który zupełnie przypadkowo wplątuje się w kluczowe dla swojej epoki wydarzenia i niejako wbrew własnym zamierzeniom staje się motorem napędowym wywrotowych zmian. "Rycerz siedmiu królestw" jest też uniwersalną opowieścią coming of age; historią chłopaka radzącego sobie ze stratą ojcowskiej figury i samego stającego się opiekunem dla potrzebującego ochrony dziecka; historią konfrontowania wpojonych nauk z rzeczywistością i próbą realizacji marzenia tak brawurowego, że chyba tylko dzięki "głupocie" równej tej Duncana można uwierzyć w ich spełnienie, a w efekcie – to się udaje.
Uczynienie ekranowego Duncana równie kochanym i rozczulającym, co w opowiadaniach, spoczęło na potężnych barach byłego rugbysty i póki co szerzej nieznanego aktora Petera Claffeya. Uniósł to zadanie wyjątkowo dobrze, za co należą się gratulacje nie tylko dla wykonawcy, ale i dla osób odpowiedzialnych za casting. Irlandczyk ze swoimi naiwnymi niebieskimi oczami, prostodusznym wyrazem twarzy i mocnym akcentem po prostu pasuje do tej roli. Paradoksalnie jego wzrost (195 cm) nie był jednak wystarczający, by wcielić się w mierzącego ok. 213 cm Duncana Wysokiego. Twórcy grają perspektywą, zestawiają go z niższymi aktorkami i aktorami, ale postura głównego bohatera nie robi takiego wrażenia, jak pamiętny Góra w "Grze o tron" – co fabularnie ma bardzo duże znaczenie, bo to właśnie wzrost Dunka stanowi jego cechę charakterystyczną i jest punktem centralnym wielu kluczowych sytuacji. Oglądanie, jak niżsi o jakieś dziesięć-piętnaście centymetrów rycerze ze zdumieniem komentują imponującą sylwetkę głównego bohatera wymaga pewnego zawieszenia niewiary, ale można się do tego przyzwyczaić. Najważniejsze, że Claffey świetnie rozumie charakter swojej postaci. Nie odziera ser Duncana z godności w komediowych momentach obnażających jego niezbyt lotny umysł; w innych scenach potrafi emanować krewką siłą chłopaka wychowanego na ulicy, ujawnia dziecięcą wrażliwość w interakcjach ze zwierzętami i sprawia, że każdą myśl rodzącą się w głowie naszego rycerza jesteśmy w stanie wyczytać z jego dobrej, szczerej twarzy.
HBO
Steffan Hill
Obawiam się, że odbiorowi tej produkcji może zaszkodzić decyzja o rozbiciu trwającej nieco ponad trzy godziny historii na aż sześć odcinków, do tego emitowanych co tydzień. To taki typ serialu, który ogląda się jak jeden długi film i który najlepiej wciąga się na raz. Ze względu na długi czas oczekiwania na kolejne epizody widzowie mogą stracić zainteresowanie tą niepozorną, nieszafującą cliffhangerami historią. "Rycerz siedmiu królestw" niczego nie rewolucjonizuje, ale przypomina o sile klasycznej, rycerskiej, przygodowej opowieści. To wystarcza. Dajcie ser Duncanowi szansę. Może się okazać, że prosty rycerz o złotym sercu wędrujący przez rządzony prawem silniejszego, okrutny świat przyniesie nadzieję na lepsze jutro nie tylko dopingującemu go ludowi Westeros, ale i Wam.