Znajomi z pociągu 

Ekranowe romanse zazwyczaj zasadzają się na schemacie "dzieliło ich wszystko, połączyło ich… coś" (czytaj: scenarzyści). " Ucieczka " odwraca ten porządek: to opowieść o parze, którą łączyło wszystko, ale "coś" rozdzieliło. A że większa część akcji toczy się w pociągu, mamy tu nie tylko wdzięczną scenografię, ale i wdzięczną metaforę. Serial autorstwa Vicky Jones stawia bowiem pytanie: czy da się pociągnąć za hamulec życia, zmienić tor w biegu, odwrócić kierunek jazdy? Cóż, na pewno da się z tego wycisnąć ciekawą historię.Już pierwsza scena inauguruje taką przestrzenną symbolikę. Ruby ( Merritt Wever ) nie może wysiąść z samochodu, bo zaparkowała w ciaśniutkiej przegródce na anonimowym parkingu przed jakimś anonimowym centrum handlowym. Oto klatka mieszczańskiego dobrobytu: z iPhone’em w jednej ręce i matą do jogi w drugiej kobieta może co najwyżej dopasować się do społecznych kolein i lamentować nad wyborami, które doprowadziły ją do miejsca, w którym się znalazła. Dlatego, kiedy niespodziewanie dostaje wiadomość o treści "ucieczka", coś w niej pęka.Okazuje się, że 17 lat temu Ruby zawarła pakt z ówczesnym chłopakiem, Billym ( Domhnall Gleeson ): mają spotkać się na stacji Grand Central w Nowym Jorku, wsiąść do pociągu i ruszyć przed siebie, zostawiając w tyle wszelkie zobowiązania i zmartwienia. Oczywiście, nie sposób udać się w taką podróż bez bagażu osobistego problemów, żalów i kompleksów. W ciasnej przestrzeni pędzącego pociągu Ruby i Billy będą więc musieli dokonać rachunku sumień i zadecydować, czego tak naprawdę chcą od życia.Fabularny punkt wyjścia jest może wydumany, ale chodzi tylko o to, by zderzyć dwójkę osób z (wspólną) przeszłością i po (różnych) przejściach. Cała alchemia " Ucieczki " polega przecież na subtelnej grze, jaką toczą między sobą bohaterowie. Plan wszedł w życie, ale Ruby i Billy nie widzieli się od lat, żadne z nich nie wie, co popchnęło drugie do tego desperackiego kroku, nie są już tymi samymi ludźmi, którzy za młodu umówili się na ucieczkę. Nie wiadomo więc, co jest w ich zrywie romantyczne, a co cyniczne, co desperackie, a co wyrachowane.Fabuła " Ucieczki " sprowadza się więc do narracyjnego kluczenia, retardacji: związek między bohaterami to przecież ciąg falstartów i dygresji, podchodów i uników. Dlatego tak ważni są tu aktorzy. Wever Gleeson muszą powiedzieć dużo o swoich postaciach, zanim jeszcze zaczną ujawniać fakty. Muszą wykrzesać iskry interakcji na długo za nim do "czegoś" między nimi dojdzie. I choć zaczynają w blokach startowych typażu - kura domowa kontra Piotruś Pan - to ostatecznie kreują złożone, wiarygodne portrety dwójki osób na wspólnym zakręcie życiowym.Aktorski duet to zdecydowanie największy atut serialu. Wever Gleeson zgrabnie utrzymują delikatny balans niepewności, lawirując między odruchami czułości i niepewności, między napadami pożądania a gestami frustracji. Oraz między byciem sympatycznym a… okropnym. Taka już cena wielowymiarowości: Ruby i Billy nie są jedynie godnymi współczucia ofiarami własnych życiorysów. Sami regularnie używają niesportowych zagrań i ciosów poniżej pasa. Czasem nawet niechcący: przy wszystkich dobrych intencjach nie mogą przestać się ranić, raz za razem mówiąc sobie coś, co niechcący okazuje się okrutne.Proste: " Ucieczka " jest serialem o relacjach. O tym, jak idea bycia razem podszyta bywa mniej szlachetnymi impulsami. O tym, jak dwie osoby mogą być sobie najbliższe na świecie, ale pod jakimś względem wciąż pozostać zupełnie sobie obce. O tym, jak dwie strony związku różnią się punktami widzenia i interesami, a granice między nimi przebiegają raz wzdłuż, a innym razem w poprzek genderowych wytycznych. O tym, jak w drogę wchodzą sobie sprzeczne modele miłości: romantycznej, małżeńskiej, własnej. Ucieczka " intrygująco dramatyzuje ten współczesny mętlik priorytetów: bądź sobą, ale pracuj nad zmianą, jesteś zwycięzcą, ale musisz nauczyć się przegrywać, dbaj o swoje interesy, ale wsłuchuj się w potrzeby innych. Nieprzypadkowo Billy jest wypalonym coachem, który sam nie wierzy we własną samopomocową propagandę. Nieprzypadkowo większość zwrotów akcji odbywa się tu za pośrednictwem fetyszy XXI wieku: iPhone’a albo Macbooka. Jones opowiada przecież o ludziach szamoczących się w sidłach "dobrobytu", "sukcesu", "spełnienia". Nic dziwnego, że czasem mają wszystkiego dosyć, chcą ukraść sukienkę ze sklepu, masturbować się w kiblu, zwymyślać publicznie tłum ludzi, porzucić rodzinę, wsiąść do pociągu byle jakiego.I jeśli taki bezpruderyjny egzystencjalizm kojarzy się komuś z " Fleabag ", to kojarzy się dobrze. Vicky Jones reżyserowała wcześniej m.in. sceniczną wersję serialu Phoebe Waller-Bridge . Sama Waller-Bridge jest zaś producentką " Ucieczki " i gra w niej drugoplanową rolę. " Ucieczka " siłą rzeczy zaciąga więc dług u " Fleabag " i głosi podobnie "brudną", tragikomiczną prawdę o człowieczeństwie. Jones jednak nie tyle idzie za ciosem, co potulnie drepcze w ogonie. Obyczajowe pazurki ma bowiem spiłowane przez nudne zabawy z gatunkiem.W dwóch pierwszych odcinkach " Ucieczka " brawurowo inauguruje swoją serialową tożsamość. W trzecim, zamiast po prostu brnąć dalej w związek Ruby i Billy’ego, serial jednak niespodziewanie zjeżdża na boczny tor. Ta wolta zaburza delikatną równowagę między bohaterami: choć bliscy Ruby do końca pozostają graczami trzeciego planu, do akcji wkracza nagle osoba z przeszłości Billy’ego. Co gorsza, Fiona ( Archie Panjabi ), mściwa asystentka mężczyzny - bo o niej mowa - przypomina bardziej scenariuszową komplikację niż pełnoprawną postać. Jej machinacje są nazbyt "serialowe", gryzą się z ustanowioną na stacji początkowej konwencją psychologicznej tragikomedii. Niby dodają fabule intensywności, ale to intensywność taniego qui pro quo i jałowych przepychanek.Taki zgrzyt to oczywiście za mało, by wykoleić cały fabularny pociąg. " Ucieczka " ewidentnie traci jednak parę właśnie wtedy, gdy próbuje sztucznie nabrać tempa. Zupełnie jakby Jones nie wierzyła, że wystarczy jej dwójka ludzi w ciasnym pociągowym przedziale. Tymczasem akcenty rodem z thrillera nie dostarczają dreszczy, zwrot w stronę detektywistycznej komedii absurdu jest cokolwiek absurdalny, a prawdziwą zagadką pozostaje przybywający znikąd i donikąd prowadzący poboczny wątek pewnego niezręcznego romansu.Wszystkie te skoki w bok nie tylko rozcieńczają napięcie, ale też zaciemniają - zamiast komplikować - przesłanie. Nagle robi się zbyt tłoczno, scenariuszowa uwaga się rozprasza. O ironio: oglądanie " Ucieczki " faktycznie przypomina pod tym względem jazdę pociągiem. Wyobraźcie sobie, że podróżujecie w przedziale z całkiem znośnymi współpasażerami, a tu nagle dosiadają się postacie z innej bajki: jakaś nikczemna asystentka, jakaś nierozgarnięta policjantka, jakaś ekscentryczna taksydermistka. Pierwszy odruch: ucieczka.