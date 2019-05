CANNES 2019: Dzień tryfidów

***

***

, rec. filmu, reż. Jessica Hausner Przyjmuję zakłady: o czym jest najnowszy film Jessiki Hausner ? Podpowiadam, że trzy poprzednie opowiadały kolejno o: niemożliwym uczuciu pomiędzy nastolatką a podstarzałym kierowcą autobusu, naturze katolickiej wiary symbolizowanej przez sanktuarium maryjne w Loudres, a także o weltschmerzu romantycznego poety i oficera armii pruskiej Henricha von Kleista. Jakieś pomysły? Tak myślałem.Skoro już się poddaliście, spieszę z odpowiedzią:, anglojęzyczny debiut Austriaczki, to arthouseowy remakeo genetycznie zmutowanych roślinach zamieniających ludzi w bezwolne zombie. I nie ma się co śmiać, gdyż wszystko jest w nim na serio. Już w pierwszych ujęciach kamera skrada się pomiędzy grządkami w futurystycznym laboratorium – kwiatki wyglądają niczym mała żarłoczna armia gotowa na podbój świata. Odpowiednio pielęgnowane, przypominają trochę rosiczki z fluorescencyjnymi, karmazynowymi mackami, zaś w oczach ambitnej pani naukowiec (znana z Emily Beecham ) są lekiem na całe zło współczesności. Otóż dzięki precyzyjnej genetycznej modyfikacji, wydzielają odpowiednią ilość oksytocyny, by zmieniać zachowanie ludzi i w konsekwencji wprowadzić ich w stan obezwładniającego szczęścia. A jako że akcent w tym zdaniu pada na przymiotnik "obezwładniający", sytuacja błyskawicznie wymyka się spod kontroli.Nawet jeśli po wyjściu z kina zechcecie podlewać domową florę w gumofilcach i rękawicach ochronnych, Austriaczka pozostaje zbyt świadomą reżyserką, by zadowolić się ciarkami na naszych plecach. Jej film to po części przestroga przed zgubnymi skutkami zabawy w Boga, po części empatyczna diagnoza ludzkości cierpiącej na chroniczną depresję, momentami zaś – zamaszysta metafora cywilizacyjnego impasu. Dzięki aseptycznej fakturze obrazu, bijących chłodem zdjęciom Martina Gschlachta , dziwacznej arytmii dialogów oraz niepokojącej muzyce awangardowego japońskiego kompozytora Teijiego Ito (nieżyjący od paru dekad artysta współpracował m.in. z Mayą Deren , co sporo tłumaczy), całość ma swój unikalny klimat – raczej surrealistyczny, niż straszny, lecz na pewno zgodny z zasadą decorum., rec. filmu, reż. Yi'nan Diao Opromieniony sławą laureata Złotego Niedźwiedzia za neo-noirowy kryminałChińczyk Yi'nan Diao powraca po pięciu latach z nowym filmem. To kolejna zwrotka smętnej pieśni o mężczyznach po przejściach, kobietach z przeszłością oraz o miejscu, do którego po śmierci trafiają duchy Chandlera, Melvillea i spółki. Węgiel jest tam coraz czarniejszy, a lód – jeszcze kruchszy.Parę głównych bohaterów poznajemy, jakżeby inaczej, w strugach ulewnego deszczu. Chwilę później, jakżeby inaczej, mrok nocnego miasta rozjaśnia żar papierosa. On ( Hu Ge ), herszt lokalnego gangu, zastrzelił omyłkowo policjanta i teraz musi brać nogi za pas. Ona ( Gwei Lun-Mei ), miejscowa dama do towarzystwa, ma zapewnić mu bezpieczny odwrót poza granicę patrolowanej strefy. Oczywiście, nic nie jest tym, czym się wydaje. A przynajmniej przestaje takim być, gdy na scenę wkraczają: była żona mężczyzny, łowcy nagród skuszeni pokaźną sumą oraz specjalna jednostka policyjna oddelegowana do schwytania bohatera. Demony przeszłości przybierają tu całkiem dosłowną formę cienia – Diao uwielbia filmować bohaterów tak, by ów cień zdawał się żyć własnym życiem.Stawka jest wysoka: miłość to tylko wierzchołek góry lodowej, chodzi też o żal za grzechy, zemstę, ocalenie godności, a także imperatyw bycia przyzwoitym człowiekiem w nieprzyzwoitym świecie. Diao zaczyna swój film nostalgiczną nutą, kojarzącą się trochę z gangstersko-miejskimi impresjami Wong-Kar Waia w rodzaju. Z biegiem czasu podbija jednak cenę, którą bohaterowie będą musieli zapłacić za brzemienne w skutkach decyzje i coraz mocniej krępuje ich ruchy. Bez względu na to, czy mówi językiem mrocznego kina akcji (jedna ze scen śmierci tow wersji arthouse, polecam), melodramatu czy czarnego kryminału, wplata elementy dramatyczne w doskonale nakreślony, społeczny kontekst. Rzecz dzieje się nad tytułowym Jeziorem Dzikiej Gęsi, w zamkniętej, rządzonej przez mafię enklawie biedoty. I choć Diao nie jest tak radykalnym krytykiem chińskiego establishmentu jak choćby jego rodak Jia Zhangke ), społecznikowskie intencje pozostają transparentne: to film o ofiarach, a nie o sprawcach.