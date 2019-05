Cannes 2019: Animacja o przygodach odciętej dłoni nagrodzona

3 2 1



Festiwal w Cannes powoli zbliża się do końca. Wczoraj poznaliśmy pierwszych zwycięzców. Wręczono bowiem nagrody w ramach imprezy odbywającej się równolegle do głównego festiwalu, Tygodnia Krytyki.Główną nagrodę, Grand Prix Nespresso, otrzymała francuska animacja. Jest to historia odciętej dłoni, która ucieka z laboratorium, by odnaleźć swoje ciało. Przemierzając Paryż dłoń wspomina dawne życie, kiedy była częścią młodego mężczyzny, do czasu, aż ten spotkał kobietę imieniem Gabrielle.Pozostałe nagrody jury:Nagroda Fundacji Louisa Roederera dla wschodzącej gwiazdy: Ingvar E. Sigurðsson Nagroda Leitz Cine Discovery dla filmu krótkometrażowego:Nagrody przyznane przez partnerów Tygodnia Krytyki:Nagroda dla dystrybutora od Fundacji Gan: The Jokers Films -Nagroda SACD, francuskiej gildii scenarzystów: César Díaz -Nagroda Canal+ dla filmu krótkometrażowego: