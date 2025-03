"100 dni do matury": jak influencerzy z Genzie poradzili sobie na ekranie? Przeczytaj naszą recenzję

Recenzja filmu "100 dni do matury" (reż. Mikołaj Piszczan)

Zobacz zwiastun filmu "100 dni do matury"

autor: Franciszek ZatykaWedług logiki sportu taki moment jest spektakularnym zwycięstwem. Triumfatorów rozliczają nie jak pretendentów, ale jak mistrzów. Bo pod względem popularności Genzie, grupie młodych influencerów, nie dorównuje prawie nikt. Film z ich udziałem to gotowy przepis na sukces. Postronni widzowie doświadczali tego już kilka razy – skoro tłumy fanów i tak będą ustawiały się w kolejkach, na ekranie może pojawić się ktokolwiek. Przewodzący celebrytami holding Ekipa ma jednak większe ambicje. Aby w pełni spełnić obietnice i zdominować rynek filmowy, twórcy podejdą do wielu egzaminów. Pierwszy z nich właśnie trafia na ekrany.Gdy tytułową maturę widać już na horyzoncie, a zakuwanie wchodzi w kluczową fazę, Kapsel ( Bartek Laskowski ) nie podchodzi nawet do testu samodyscypliny. To wina majaczącej w oddali przymiarki do dojrzałości, na którą wszyscy wokół patrzą z przerażeniem. Zamiast podróży w nieznane trzeba znaleźć więcej czasu na przygotowania. Domorosły Piotruś Pan zamierza spędzić jeszcze jedną zimę w komforcie, ze znajomymi u boku. Członkowie watahy mają jednak nieco inne aspiracje niż dalej kiblować w Nibylandii. Za sprawą wymagających rodziców nad głową ( Jowita Budnik Radosław Krzyżowski ) świat funduje bohaterowi bolesne spotkanie z rzeczywistością. Gniecie nawet same fundamenty tożsamości chłopaka, bez których nie jest on już tym wyjątkowym, ale jednym z wielu.Droga do celu nie byłaby kompletna bez przewodnika. Rolę tę przyjmuje dawno niewidziany dziadek ( Jacek Koman ), który okazuje się powracającym z przymusowej emerytury złodziejem. Nie dość, że głosi antyestablishmentowe hasła o przestarzałym modelu współczesnej szkoły, to jeszcze inspiruje do zerwania ze społecznymi normami. Zatem szalony pomysł wnuczka dostaje zielone światło na realizację. Kapsel odrzuca wszelkie obawy i prezentuje swój plan: włamać się do Ministerstwa Edukacji i bez wiedzy kolegów zmienić ich wyniki matur. Nowy, nietestowany system digitalizacji skróci czas sprawdzania, więc nowa ekipa, w skład której wchodzą najgorsi uczniowie ostatnich klas, ma kilkadziesiąt dni na zaplanowanie akcji i kilka chwil na realizację.Niczym w planowaniu rabunku każdy członek obsady spełnia swoją rolę. Bohaterowie prezentują kolejne archetypy postaci, wspólnie tworząc zgrany zespół złodziei. Za dostarczanie kolejnych żartów odpowiadają najbardziej doświadczeni aktorzy – Koman w roli uzależnionego od adrenaliny (anty)wzoru do naśladowania, Małgorzata Foremniak jako wiecznie ambitna wiceministra edukacji i Piotr Głowacki , czyli ekranowy dyrektor liceum. Gdy jednak cała trójka znika, a opowieść muszą nieść sami debiutanci, wywiązują się ze swoich zadań. Przez pomysł na zastąpienie charakterów archetypami rolom brakuje tylko wyraźniejszego autorskiego pazura. Z całego udanego zespołu influencerskiego od wizerunku grającego celebryty odchodzą dwaj Bartkowie – Laskowski Kubicki – którzy w tandemie ożywiają kolejne sceny. 100 dni do matury " nie kryje swoich inspiracji kinem spod szyldu wielkich napadów. Tyle samo elementów pożycza od amerykańskich. Te dwa źródła, skondensowane do sprawdzonych i rozpoznawalnych tropów, nie wychylają filmu ani w kierunku przesadnie emocjonalnej opowieści, ani czystego przesytu akcją. Zamiast tego twórcy stawiają na kompozycję, która z jednej strony ma nie nudzić, a z drugiej spajać historię w wypełnioną humorem rozrywkę dla każdego. Twórcy powołują do życia filmową rzeczywistość: pełną żywych kolorów wypadkową kulturowych odniesień zrozumiałych dla dzisiejszej młodzieży. W taki sposób najpopularniejsze seriale Netfliksa i wyobrażenia o amerykańskimspotykają prawidła klasycznych gatunków. Z dodatkiem w postaci dynamicznie zmieniającej się fabuły, dzielonej efektownymi scenami i życiowymi rozterkami bohaterów powstaje coś na kształt bardzo, bardzo grzecznej wersji filmów Guya Ritchiego W filmiena wielkim ekranie zadebiutują najpopularniejsi polscy influencerzy związani z grupami Ekipa i Genzie, m.in. Bartek Kubicki Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) oraz Patryk Lubaś (Qry). To pierwszy tak duży projekt filmowy uwzględniający tak szeroką obsadę influencerską. Przypominamy zwiastun: