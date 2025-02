"100 dni do matury": uroczysta premiera! Rozmawiamy z Genzie i Jackiem Komanem

"100 dni do matury": o filmie

"100 dni do matury": na planie zdjęciowym

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?W filmiena wielkim ekranie zadebiutują najpopularniejsi polscy influencerzy związani z grupami Ekipa i Genzie m.in.. To pierwszy tak duży projekt filmowy uwzględniający tak szeroką obsadę influencerską.Reżyserem filmu "100 dni do matury" jest Mikołaj Piszczan, dla którego, podobnie jak dla influencerów, również jest to debiut fabularny. Scenarzystą filmu jest Łukasz Zdanowski, za produkcję odpowiadają Laniakea Pictures, Ekipa Holding oraz Watchout Studio. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.