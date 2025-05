Reżyserka szokującego zdobywcy Złotej Palmy powraca (ZWIASTUN)

"Alpha": teaserowy zwiastun

O czym opowie "Alpha" Julii Ducournau?

Kim jest Julia Ducournau?

Jego akcja rozgrywa się w latach 80. Główną bohaterką jest 11-letnia Alpha, dziewczynka mieszkająca w fikcyjnym mieście zainspirowanym Nowym Jorkiem. Światem wstrząsa epidemia AIDS i jedno z jej rodziców zapada na chorobę, zmuszając dziewczynkę do konfrontacji ze śmiertelnością.W obsadzie znaleźli sięznajdziecie listę tytułów, które powalczą w tym roku o Złotą Palmę. Julia Ducournau to francuska reżyserka i scenarzystka. Zadebiutowała zrealizowanym wspólnie z Virgile'em Bramlym telewizyjnym komediodramatem "Manage". Jej pierwszy samodzielny film – opowiadające o odkrywającej kanibalistyczne skłonności studentce weterynarii " Mięso " – zadebiutowało na festiwalu w Cannes, gdzie zostało uhonorowane nagrodą FIPRESCI. Drugi film – " Titane " – przyniósł reżyserce Złotą Palmę. W jej filmografii znajdziemy też odcinki seriali " Servant " i " Nowy styl ". Jak podaje blog World of Reel, Ducournau pracuje także nad swoim serialem, który powstaje dla wytwórni A24. Projekt jest jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju i właściwie nic o nim nie wiadomo.