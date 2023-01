"1899", nowy serial twórców "Dark", skasowany po 1. sezonie

"1899" - o czym opowiada serial?

Jeśli spodobał Wam się nowy serial twórców hitowego " Dark ", czyli " 1899 ", to mamy dla Was przykrą wiadomość - po zaledwie jednym sezonie produkcja została anulowana."Z ciężkim sercem musimy poinformować, że serial nie zostanie przedłużony na kolejny sezon" - napisali na Instagranie Baran Bo Odar Jantje Friese , współtwórcy i showrunnerzy serialu - "Chcieliśmy dokończyć tę niesamowita podróż w 2. i 3. serii. Ale czasem los ma inne plany". Nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia, dlaczego skasowano projekt.Rozpisana na osiem odcinków historia śledzi tajemnicze losy statku z imigrantami, który płynie z Europy do Nowego Jorku. Pasażerowie reprezentują różne środowiska i narodowości, ale wszyscy mają te same marzenia i nadzieję na odmianę losu w nowym stuleciu oraz nowe życie za granicą. Gdy niespodziewanie na otwartym morzu napotykają drugi statek, który od miesięcy uważano za zaginiony, zdarzenia przybierają nieoczekiwany obrót. To, co znajdują na pokładzie drugiego statku, zamieni ich podróż do ziemi obiecanej w przypominającą koszmar łamigłówkę, w której skupiają się tajemnice przeszłości łączące wszystkich bohaterów.W obsadzie serialu znaleźli się Emily Beecham Jose Pimentao , a także Maciej Musiał.