Maciej Musiał w "1899" - nowym serialu twórców "Dark"

Ruszyły zdjęcia do nowego serialu twórców " Dark ", Jantje Friese Barana bo Odara . W międzynarodowej obsadzie " 1899 " znalazł się Maciej Musiał Rozpisana na osiem odcinków historia śledzi tajemnicze losy statku z imigrantami, który płynie z Europy do Nowego Jorku. Pasażerowie reprezentują różne środowiska i narodowości, ale wszyscy mają te same marzenia i nadzieję na odmianę losu w nowym stuleciu oraz nowe życie za granicą. Gdy niespodziewanie na otwartym morzu napotykają drugi statek, który od miesięcy uważano za zaginiony, zdarzenia przybierają nieoczekiwany obrót. To, co znajdują na pokładzie drugiego statku, zamieni ich podróż do ziemi obiecanej w przypominającą koszmar łamigłówkę, w której skupiają się tajemnice przeszłości łączące wszystkich bohaterów.Serial będzie kręcony na wybudowanym specjalnie na jego potrzeby wirtualnym planie filmowym. Największy w Europie wirtualny plan filmowy wykorzystujący ekrany LED typu „Volume” zapewnia twórcom filmowym ogromne możliwości. Dzięki wykorzystaniu wirtualnych scenografii i lokalizacji tworzonych w oparciu o silnik gier pozwala rejestrować dużą liczbę skomplikowanych efektów wizualnych bezpośrednio na planie. Właścicielem tej nowoczesnej wirtualnej przestrzeni produkcyjnej jest DARK BAY, spółka założona przez DARK WAYS oraz Studio Babelsberg, niemieckie studio filmowe o długiej tradycji, przy wsparciu finansowym Netflixa. Wirtualny plan zlokalizowano na terenie należącym do Studia Babelsberg, które znajduje się pod Berlinem. Zapewni twórcom filmowym nowe i innowacyjne sposoby opowiadania historii.W obsadzie prócz Musiała znaleźli się także: Emily Beecham Jose Pimentao , Isabella Wei, Gabby Wong Jonas Bloquet , Fflyn Edwards, Alexandre Willaume Anton Lesser . Odgrywane przez nich postacie będą mówić w swoich ojczystych językach, a serial ma być wielojęzyczną opowieścią. 1899 " powstaje dla platformy Netflix. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy teaser serialu.