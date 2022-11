Netflix: Top 10 tygodnia – na szczycie "The Crown" i "Niezapomniane święta"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 14-20.11.2022

10 Dobry opiekun The Good Nurse 2022 1 min. 6,4 11 662 oceny społeczności 3 338 chce zobaczyć Dramat Jessica Chastain Eddie Redmayne Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

7 Święta z tobą Christmas with You 2022 29 min. 4,6 949 ocen społeczności 112 chce zobaczyć Komedia rom. Świąteczny Freddie Prinze Jr. Aimee Garcia Wypalona gwiazda popu Angelina ucieka do małego miasteczka w stanie Nowy Jork, aby spełnić marzenie młodej fanki. Tam znajduje nie tylko inspirację do ożywienia swojej kariery, ale też szansę na prawdziwą miłość.

4 Enola Holmes 2 2022 9 min. 6,5 12 034 oceny społeczności 2 291 chce zobaczyć Kryminał Przygodowy Millie Bobby Brown Henry Cavill Po rozwiązaniu pierwszej sprawy Enola Homes ( Millie Bobby Brown ) idzie w ślady swojego słynnego brata Sherlocka ( Henry Cavill ) i otwiera własną agencję... by szybko przekonać się, że życie kobiety detektywa to nie bułka z masłem. Akceptując surowe realia dorosłości, postanawia zamknąć swój biznes, gdy nagle zjawia się sprzedawczyni zapałek bez grosza przy duszy i daje jej pierwsze zlecenie z prawdziwego zdarzenia. Pragnie znaleźć swoją siostrę, lecz sprawa okazuje się o wiele bardziej zagmatwana i rzuca Enolę w nieznane rejony – od niepokojących londyńskich fabryk przez kolorowe sale koncertowe po najwyższe kręgi społeczne, nie wspominając o słynnym domu pod Baker Street 221B. Wpadłszy w sidła złowrogiego spisku, Enola musi zwrócić się o pomoc do dawnych przyjaciół – w tym samego Sherlocka – by rozwikłać tajemnicę. Gra toczy się dalej!

3 Osobliwość The Wonder 2022 49 min. 6,3 3 168 ocen społeczności 2 213 chce zobaczyć Thriller Florence Pugh Tom Burke Irlandia, region Midlands. Rok 1862. Młoda dziewczyna przestaje jeść, ale w cudowny sposób pozostaje przy życiu i ma się zupełnie dobrze. Do jej małej wioski przybywa angielska pielęgniarka, Lib Wright. Ma się ona bliżej przyjrzeć jedenastoletniej Annie O’Donnell, która rzekomo nie je od miesięcy i której osoba przyciąga tłumy turystów i pielgrzymów. Czy we wsi rzeczywiście mieszka święta żywiąca się "manną z nieba", czy też może padła ona ofiarą bardziej złowrogich sił?

2 Kraina Snów Slumberland 2022 57 min. 6,6 1 810 ocen społeczności 924 chce zobaczyć Familijny Komedia Przygodowy Jason Momoa Marlow Barkley Młoda dziewczyna znajduje mapę mistycznej Krainy Snów. Z pomocą wyjętego spod prawa ekscentryka przemierza sny i ucieka przed koszmarami z nadzieją, że będzie jej dane ponownie ujrzeć zmarłego ojca.

10 Warrior Nun 2020 - 43 min. 6,3 5 432 oceny społeczności 1 461 chce zobaczyć Fantasy Alba Baptista Toya Turner (Sezon 1) Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponuje teraz supermocami.

9 Prehistoryczna apokalipsa Ancient Apocalypse 2022 - 7,2 318 ocen społeczności 117 chce zobaczyć Dokumentalny Graham Hancock (Sezon 1) Reporter Graham Hancock podróżuje po świecie w poszukiwaniu tajemniczych zapomnianych cywilizacji sięgających ostatniej epoki lodowcowej.

8 Turbulencje Manifest 2018 - 2023 43 min. 6,7 7 167 ocen społeczności 4 280 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas (Sezon 1) Zaginiony podczas lotu samolot po kilku latach powraca. Jego pasażerowie muszą zmierzyć się z życiem, które toczyło się bez nich, i z nową, zaskakującą rzeczywistością.

7 Warrior Nun 2020 - 43 min. 6,3 5 432 oceny społeczności 1 461 chce zobaczyć Fantasy Alba Baptista Toya Turner (Sezon 2) Ava i Wojowniczki Zakonu muszą znaleźć sposób, aby pokonać anioła Adriela, który próbuje dokooptować grupę swoich wyznawców do dominującego na Ziemi kościoła.

5 Turbulencje Manifest 2018 - 2023 43 min. 6,7 7 167 ocen społeczności 4 280 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas (Sezon 4) Dwa lata po tym, jak brutalne morderstwo Grace wywróciło życie ich wszystkich do góry nogami, rodzina Stone’ów nadal nie może się pozbierać. Zdruzgotany Ben wciąż opłakuje żonę i szuka porwanej córki. Pogrążony w żalu rezygnuje z roli współkapitana łodzi ratunkowej, zostawiając Michaelę samą na posterunku. Dowodzenie łodzią w pojedynkę to zadanie prawie niemożliwe, ponieważ każdy ruch pasażerów jest teraz monitorowany przez rządowy rejestr. Data zgonu zbliża się wielkimi krokami, a pasażerowie desperacko szukają sposobu na przetrwanie. Pojawia się tajemniczy pasażer z paczką dla Cala, która zmienia wszystko, co wiedzą o locie 828 i okazuje się kluczem do odkrycia tajemnicy wezwań. Widzów czeka kolejna niezwykła, zagmatwana i bardzo wzruszająca podróż.

4 Szkoła dla elity Élite 2018 - 7,2 43 563 oceny społeczności 7 234 chce zobaczyć Dramat Thriller Álvaro Rico Itzan Escamilla (Sezon 6) Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło... Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. Kto ma krew na rękach? Czy za zabójstwo odpowiada jeden z nowych dzieciaków? Czy może coś innego, co kryje się głęboko pod powierzchnią?

2 1899 2022 - 50 min. 7,1 4 240 ocen społeczności 6 321 chce zobaczyć Horror Dramat historyczny Emily Beecham Aneurin Barnard (Sezon 1) 1899 rok. Tajemnicze wydarzenia zmieniają kurs zmierzającego do Nowego Jorku statku imigrantów. Jego zdezorientowani pasażerowie mają do rozwiązania niezwykłą zagadkę.

1 The Crown 2016 - 52 min. 8,2 86 486 ocen społeczności 30 152 chce zobaczyć Biograficzny Dramat Claire Foy Matt Smith (Sezon 5) Saga o życiu rodziny królewskiej przenosi się do lat 80. i 90. Burzliwe dzieje związku księżnej Diany i księcia Karola rozgrywają się wokół 40. rocznicy objęcia tronu przez królową. W roli monarchini Imelda Staunton

Zwiastun serialu "The Crown"

Choć Święta Bożego Narodzenia są dopiero za miesiąc, sielska atmosfera końca kalendarzowego roku udziela się subskrybentom platformy Netflix. Najpopularniejszym filmem ubiegłego tygodnia okazała się komedia romantyczna " Niezapomniane święta " z Lindsay Lohan w roli głównej. Wcześniejszy zwycięzca zestawienia, " Enola Holmes 2 ", wypadł poza top 3 za sprawą nowości – familijnej " Krainy Snów " oraz dramatu " Osobliwość ". Wśród seriali nie słabnie popularność piątego sezonu " The Crown ". Po piętach depcze mu nowa produkcja twórców " Dark ", " 1899 ". Jakie tytuły w ubiegłym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników platformy Netflix z całego świata? Przekonajcie się poniżej.