"Arcane" powraca, by się skończyć. Teaser drugiego, finałowego sezonu

Początek końca. Drugi sezon "Arcane" już w listopadzie

Teaser 2 sezonu serialu "Arcane"

to opowieść o delikatnej równowadze między bogatym Piltover i obskurnym Zaun. Napięcie między tymi miastami rośnie, gdy w Piltover wynaleziona zostaje nowa technologia, która pozwala każdemu śmiertelnikowi kontrolować magiczną energię, a w Zaun - nowa substancja zmieniająca ludzi w potwory. Rywalizacja między nimi rozdziela rodziny i przyjaciół.W drugim sezonie Vi i Jinx znajdą się w samym środku eskalującego konfliktu pomiędzy Piltover a Zaun. Poniżej znajdziecie kilka zdjęć z nowej odsłony serialu:W obsadzie drugiego sezonu znaleźli się: Hailee Steinfeld (Vi), Ella Purnell (Jinx), Katie Leung (Caitlyn), Reed Shannon (Ekko), Amirah Vann (Sevika), Mick Wingert (Heimerdinger), Ellen Thomas (Ambessa) i Brett Tucker (Singed). Arcane " inspirowane jest. To istniejąca od 2009 roku sieciowa gra komputerowa, w której dwie pięcioosobowe drużyny walczą ze sobą, by zniszczyć bazę przeciwnika. Dzięki wciąż rozszerzającej się liście bohaterów i częstym aktualizacjom dzieło studia Riot Games od lat cieszy się wielką popularnością - co miesiąc na całym świecie w rozgrywkach uczestniczy ponad 150 milionów osób.