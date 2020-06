"Ark: Survival Evolved" za darmo do 18.06 na Epic Games Store

Epic Game Store nie zwalnia tempa i oferuje swoim klientom kolejną darmową grę. Tym razem trafiło na " ARK: Survival Evolved ", które możecie pobrać za darmo do 18 czerwca. Gdzie haczyk? Nie ma żadnego! Wystarczy Wam konto Epic Games Store i odebranie gry za darmo pod TYM ADRESEM . Pamiętajcie, że czas macie do 18 czerwca, do godziny 17:00. Wtedy też " ARK: Survival Evolved " wróci do swojej oryginalnej ceny, ale jeśli do tego czasu dodaliście je do swojego konta za darmo to już na zawsze będzie Wasze. ARK: Survival Evolved " to gra, w której naszym zadaniem jest przetrwanie na wyspie zamieszkałej przez prawdawne stworzenia. Tytuł ten ukazał się na komputerach PC oraz na konsola Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Choć gra zadebiutowała prawie trzy lata temu to wciąż cieszy się dużą popularnością wśród graczy, zaś jej twórcy wydają ciągle nowe rozszerzenia (zarówno płatne jak i darmowe). Lepszej okazji do poznania tego tytułu, jak promocja na Epic Game Store, już chyba nie będzie.