Pamiętacie grę "ARK: Survival Evolved"? Oto spot serialu animowanego

"Ark: The Animated Series” - o czym opowiada serial

Spot promujący "Ark: The Animated Series" na platformie Paramount+

to gra, w której naszym zadaniem jest przetrwanie na wyspie zamieszkałej przez pradawne stworzenia. Tytuł ten ukazał się na komputerach PC oraz na konsola Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch w 2017 roku.Bohaterką serialujest Helena Walker ( Madeleine Madden ). To pochodząca z XXI wieku paleontolożka, która zostaje wskrzeszona i odkrywa, że jest na dzikiej wyspie zaludnionej przez prehistoryczne bestie. Nie jest sama. Na wyspie są też inne osoby pochodzące z różnych epok. Muszą nauczyć się współpracować, by przeżyć na tej pełnej niebezpieczeństw wyspie i odkryć prawdziwą naturę tego dziwnego świata.Animacja została zapowiedziana w 2020 roku. Pierwszy zwiastun trafił do sieci w 2022 roku, a potem wokół projektu zrobiło się cicho.. Data premiery pozostałych siedmiu nie została na razie ujawniona.Serial ma naprawdę imponującą obsadę. Głosu bohaterom użyczyli bowiem m.in.: Russell Crowe