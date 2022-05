Najlepsze gry o dinozaurach. Top 10 gier, w które warto zagrać

Ok, być może "dinozaury" to lekkie nadużycie w kontekście rozmowy o mechanicznych bestiach wzorowanych na stworzeniach z późnego plejstocenu, ale nie bądźmy drobiazgowi – dinozaury to dinozaury, nawet jeśli są czymś zupełnie innym. Sequel doskonałego " Horizon: Zero Dawn " to kapitalna przygoda w ogromnym świecie – ze świetnie napisaną bohaterką, masą rzeczy do roboty oraz intrygującą fabułą, w której odkrywamy przyczyny zagłady ludzkości oraz narodzin nowego porządku. Do tego to jedna z najpiękniejszych gier w historii – zarówno pod względem jakości technicznej, jak i stylu artystycznego. Polowanie na mechanicznych przeciwników jest nie tylko ekscytującą zabawą w kotka i myszkę, ale też czystą estetyczną ekstazą. Jako że mówimy o tytule eksluzywnym, w grę zagracie wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Coś za coś.