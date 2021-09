"Bohemian Rhapsody" już 5 września na FilmBox Premium HD

Artwork © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Freddie Mercury zapisał się w historii rocka jako jeden z najbardziej charyzmatycznych frontmanów. Obdarzony nieprawdopodobną, czterooktawową skalą głosu wokalista zapisał się w sercach milionów fanów na całym świecie za sprawą takich hitów jak "Radio Ga Ga", "We Will Rock You" czy "We Are the Champions". Jego występy, których stałym elementem była zabawa w echo z publicznością, to niezapomniane spektakle – jak koncert Live Aid będący ukoronowaniem filmowej biografii tego wyjątkowego artysty. " Bohemian Rhapsody ", z nagrodzonym Oscarem Ramim Malekiem w roli głównej, możecie obejrzeć już 5 września, czyli w 75. rocznicę urodzin Freddie'ego, na FilmBox Premium HD. Aby wprawić Was w odpowiedni nastrój i dać Wam poczuć klimat tej niezwykłej historii, prezentujemy pięć mało znanych faktów z życia wokalisty Queen Freddie Mercury został zapamiętany przede wszystkim jako wybitny wokalista, ale czy wiedzieliście, że miał także talent plastyczny? W 1969 roku uzyskał dyplom ze sztuki grafiki i projektowania na londyńskim Ealing Art College. Sam zaprojektował zresztą charakterystyczny logotyp Queen nawiązujący do herbu brytyjskiej rodziny królewskiej. Do dziś jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych emblematów w historii rocka.A skoro jesteśmy przy arystokracji... Wiedzieliście, że Freddie przyjaźnił się z księżną Dianą? Pewnego wieczoru miał nawet przeszmuglować ją do popularnego gejowskiego klubu Royal Vauxhall Tavern. Biorąc pod uwagę, ilu paparazzi śledziło każdy krok Lady Di, nie było to łatwym zadaniem, ale wokalista Queen znalazł sposób. "Dajcie się dziewczynie trochę zabawić", miał powiedzieć do obawiających się skandalu znajomych. Dzięki niemu przebrana za mężczyznę księżna mogła przez jeden wieczór cieszyć się anonimowością. Historia ta wprawdzie nigdy nie została potwierdzona przez rzeczników rodziny królewskiej (znamy ją z opowieści aktorki Cleo Rocos ), jednak my po prostu chcemy w nią wierzyć – w końcu właśnie za tę brawurę i fantazję pokochaliśmy Freddie'ego.Wprawdzie nikt nie jest idealny, Freddie uważał jednak, że stanowi wyjątek... no, prawie. Choć przez lata zmagał się z kompleksami na punkcie swoich zębów, nigdy nie zdecydował się na żaden zabieg mający na celu ich poprawienie. Powód? Artysta obawiał się, że interwencja ortodonty może negatywnie wpłynąć na jakość jego głosu. Z tego samego powodu, mimo że cierpiał na typowe dla wokalistów (i nałogowych palaczy) schorzenie, jakim są guzki głosowe, nie pozwolił na interwencję chirurgiczną, wspomagając się pastylkami i inhalatorami.Freddie miał specyficzne poczucie humoru. Jednym z jego ulubionych żartów było nadawanie przyjaciołom i członkom zespołu pseudonimów pod postacią żeńskich imion. Tym samym Brian May ( Gwilym Lee ) funkcjonował jako Maggie, Roger Taylor ( Ben Hardy ) jako Betty (na cześć Elizabeth Taylor ), a John Deacon ( Joseph Mazzello ) jako Belicia. Siebie samego Freddie nazywał zaś Meliną (na cześć greckiej aktorki Meliny Mercouri ).Choć dzięki niezwykłej charyzmie Freddie bez trudu porywał publiczność do wspólnej zabawy, każdy koncert Queen zamieniając w niezapomniany spektakl, prywatnie był raczej skrytą i nieśmiałą osobą. Niechętnie udzielał wywiadów, a najswobodniej czuł się podobno w domowym zaciszu, gdzie towarzyszyło mu stadko kotów. Łącząca go emocjonalna więź ze zwierzakami była tak silna, że podczas zagranicznych tras koncertowych miał zwyczaj dzwonić do swojej londyńskiej rezydencji, aby z nimi porozmawiać (rolę sekretarki pełniła jego przyjaciółka Mary Austin w filmie grana przez Lucy Boynton ). Z każdej podróży przywoził im także podarki i smakołyki niedostępne w Wielkiej Brytanii. Jego ulubienica, szylkretowa kotka Delilah, stała się bohaterką piosenki wydanej na albumie "Innuendo" z 1991 roku. Nie wiemy jak Wy, ale my jesteśmy przekonani, że Freddie doceniłby kocie wersje swoich największych przebojów, na jakie można dziś trafić na YouTubie.A o czym właściwie jest "Bohemian Rhapsody"? Sam Freddie, będący autorem tekstu słynnego utworu, który dał tytuł jego filmowej biografii, unikał jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Film w reżyserii Bryana Singera to porywająca historia o miłości, tolerancji i muzyce. "Bohemian Rhapsody" bawi i wzrusza, a nieśmiertelne przeboje grupy Queen sprawią, że będziecie klaskać i tupać do taktu. Premiera na FilmBox Premium HD już w niedzielę, 5 września o godz. 21:00.