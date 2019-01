"Bumblebee" pozostał numerem jeden w kinach na świecie

Getty Images © China Photos



Dzięki Chinom po raz drugi na szczycie zagranicznego zestawienia box office'u znalazło się widowisko Paramount Pictures. Weekendowe wpływy wyniosły. Większość tej kwoty - 26,3 mln dolarów - pochodzi właśnie z Chin, gdzie łączne wpływy przekroczyły 100 milionów (108,8 mln dolarów).Tymczasemmiał kilka powodów do świętowania w ten weekend. Co prawda pozostał na drugim miejscu z wynikiem, ale to za sprawą łącznych wpływów było o nim głośno. Jeszcze przed weekendem widowisko zostało trzecią premierą 2018 roku, która poza granicami USA zdołała zarobić ponad 700 milionów dolarów. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 732,4 mln, dzięki czemustał się drugim największym kasowym przebojem Warner Bros. poza granicami USA. W weekend widowisko wyprzedziło(718,1 mln dolarów). Oczywiście ostatnia częśćpozostaje poza zasięgiem (960,5 mln dolarów).jest też piątą premierą 2018 roku, której globalne wpływy przekroczyły miliard dolarów (obecnie 1 020,3 mln). To również piąty film Warner Bros., któremu udała się ta sztuka. Pierwszy nowego kinowego uniwersum DC, a trzeci bazujący na komiksach DC Comics.Podium kompletuje japońska animacja. Dwudziesty film z cyklu "Dragon Ball" miał swoją premierę w Japonii przed miesiącem. Teraz próbuje podbić zagraniczne rynki. I na razie mu się to udaje. Animacja zadebiutowała na pierwszym miejscu w 12 krajach, bijąc rekordy popularności w Ameryce Łacińskiej. Najlepszym rynkiem był Meksyk, skąd pochodzi 6,5 mln dolarów. W Peru (2,4 mln) i Argentynie (1,6 mln) uzyskał najlepsze otwarcia w historii Fox International. W Chile (1,7 mln) może pochwalić się trzecim najlepszym otwarciem wszech czasów dla filmu animowanego. Zaś w Ekwadorze zanotował trzecie najlepsze otwarcie dla opowieści o superbohaterach. Weekendowe wpływyszacujemy naCzwarte miejsce należy do chińskiego kryminału(The Big Shot). Obraz zarobił w weekend, a od premiery 19,5 mln.Na piątym miejscu znalazł sięz wynikiem. Obraz znakomicie wystartował w Polsce, zarabiając milion dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie produkcji Disney Animation Studios (lepiej wystartował tylko). Animacja mocno trzyma się w Hiszpanii, gdzie wpływy zwiększyły się o 4% w porównaniu do wyników przed tygodniem.Na naszej liście wciąż znajduje się miejsce dla. Podczas ostatniego weekendu wpływy biografii lidera zespołu Queen powiększyły się o. To efekt Złotych Globów, gdzie film zdobył dwie statuetki. W Japonii bowiem wpływy wzrosły w porównaniu z ubiegłym tygodniem o 12% i musical wrócił na pozycję lidera. Sprzedaż biletów w Wielkiej Brytanii wzrosła o 37%, a w Hiszpanii aż o 45%.Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jestz wynikiem. Musical pokazywany jest w 48 krajach i łączne wpływy z nich wynoszą 137,2 mln dolarów. Prawie cała kwota pochodzi z Europy (112 mln dolarów).