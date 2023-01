Święty Mikołaj znów skopie tyłki zbirom

Ekipa, która stworzyła "Dziką noc" szykuje sequel

Podobała Wam się " Dzika noc "? Producentom z całą pewnością spodobały się wyciągi bankowe i informacje o oglądalności na VOD, bo właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie, żeRadosną wieścią podzielił się reżyser " Dzikiej nocy Tommy Wirkola . W rozmowie z portalem The Wrap potwierdził, że właśnie dopinane są warunki kontraktów. Wirkola znów będzie piastował funkcję reżysera. Josh Miller , czyli autorzy oryginału. W roli, który w razie potrzeby potrafi skopać tyłki zbirom, ponownie zobaczymy Davida Harboura Na film przyjdzie nam jednak chwilę poczekać, ponieważ jego scenariusz nie został jeszcze napisany. Wirkola zasugerował jednak, że w "Violent Night 2" zobaczymy, a może nawet i Dzika noc " trafiła do kin na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Akcja filmu rozgrywa się w, kiedy to Święty Mikołaj przemierza świat roznosząc prezenty. Pech chciał, że kiedy trafia do rezydencji bogaczy, okazuje się, że ta została. Święty Mikołaj nie może zignorować prośby małej dziewczynki i staje do walki, byKosztująca Dzika noc " zarobiła w Ameryce prawie. Kolejne 26 milionów pochodzi z rynków zewnętrznych. Film, ale producenci nie chwalą się danymi z tego rodzaju dystrybucji. Dzika noc " została doceniona przez redakcję Filmwebu. Tytuł zdobył. O tym, czy wygra, decydują w głosowaniu użytkownicy.