Czas opuścić gniazdo. "Stranger Things" musi się skończyć

Obejrzyjcie program Serial Killers o czwartym sezonie serialu "Stranger Things"

Co wiemy o 5. sezonie "Stranger Things"?

Posłuchajcie podcastu Serial Killers o finałowych odcinkach 4. sezonu "Stranger Things"

Jak wiadomo,. Ma to być ostatnia odsłona jednego z największych przebojów w historii platformy Netflix. Czy jednak powinien być to koniec? Na to pytanie odpowiada jedna z gwiazd serialu, David Harbour Przypomina, że od zdjęć do pierwszego sezonuminęło już dziewięć lat.- stwierdził aktor, po czym dodał: -Szczegóły fabuły finału wielkiego hitu platformy Netflix trzymane są w tajemnicy. W listopadzie bracia Duffer ujawnili, żei scenariusz do niego przygotowali sami twórcy. Piąty sezon ma się skupić na bohaterach, z którymi jesteśmy od pierwszego sezonu.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?