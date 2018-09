"Fallout" wraca na szczyt box office'u dzięki Chińczykom

Getty Images © China Photos



Gwiazda Toma Cruise'a świeci w Chinach jaśniej niż kiedykolwiek. Dowodem tego jest znakomite otwarcie. Widowisko zarobiło w weekend 76 milionów dolarów (od premiery 77,5 mln). Jest to rekord otwarcia nie tylko dla tej serii ale w ogóle w karierze aktora. Jest to również wynik o 84% lepszy od debiutuAle nie wszędzie obraz sprzedaje się równie udanie. We Włoszech film zadebiutował na drugim miejscu. Po pięciu dniach na koncie ma tam 2,7 mln dolarów. Niecałe 400 tys. zgarnął też w Grecji (gdzie jest numerem jeden).Weekendowe wpływywyniosły, czyli więcej od tego ile zgarnęło łącznie sześć kolejnych tytułów w naszym zestawieniu. Jest już pewne, że widowisko pobije rekord(487,7 mln dolarów), mając obecnie na koncie 442,7 mln dolarów. Globalnie będzie pierwszym filmem cyklu, który przekroczy granicę 700 milionów dolarów (obecnie: 647 mln).Na odległej drugiej pozycji utrzymała się jedna z większych niespodzianek tego roku - widowisko Warner Bros.. Obraz pokazywany jest obecnie w 66 krajach świata i zarobił w nich podczas weekendu. Najlepszym rynkiem była Francja (2,5 mln dolarów). Wciąż nieźle sprzedaje się w Chinach (1,4 mln) i Meksyku (1,3 mln). W piątek obraz będzie miał swoją premierę w Japonii.Najniższą pozycję na podium zajmuje. Produkcja Marvela zadebiutowała w Japonii, gdzie zarobiła 3,7 mln dolarów. To wynik o 48% lepszy od debiutu Ant-Mana ". Na niewiele się to zdało. Film zajął dopiero trzecie miejsce w japońskim box offisie. Najlepszym rynkiem pozostały Chiny, gdzie podczas drugiego weekendu film zgarnął 11,4 mln dolarów i w sumie ma już na koncie 108,2 mln dolarów, czyli więcej niż np.Weekendowe wynikiwyniosły. W tym tygodniu globalne wpływy filmu przekroczą granicę 600 milionów dolarów (obecnie 594,9 mln).Na czwartym miejscu znalazł się, przed którym pozostała już tylko premiera w Polsce. Obraz w weekend zarobiłi stał się globalnie najbardziej kasową animacją studia Sony. Obecnie na koncie ma 485,9 mln dolarów.O piątą pozycję walczą trzy tytuły. Są to:),) i, z czego prawie połowa pochodzi z otwarcia w Australii).