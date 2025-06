Stalin jako knur. Oto pierwsza zapowiedź nowego "Folwarku zwierzęcego"

"Folwark zwierzęcy": zobacz fragment filmu

Stojącemu za sterami produkcji Andy'emu Serkisowi udało się zgromadzić imponującą obsadę. W roli Napoleona – wzorowanego na Józefie Stalinie knura, który przejmuje władzę nad tytułowym folwarkiem – usłyszymy Rogena . Pozostali bohaterowie przemówią głosami Gatena Matarazzo Autorem scenariusza jest Nicholas Stoller . Wśród producentów znaleźli się m.in. Adam Nagle Jonathan Cavendish oraz sam Serkis . Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Woody Harrelson - przyznał Serkis w oficjalnym oświadczeniu -"Folwark zwierzęcy" to jedna najsłynniejszych powieści XX wieku. Alegoryczna książka Orwella była rezultatem gorzkiego rozczarowania socjalizmem, a w szczególności dyktaturą Józefa Stalina . Zapalnikiem fabuły jest bunt zwierząt mieszkających w gospodarstwie pana Jonesa. Stworzenia domagają się równego i sprawiedliwego traktowania, a nie wyłącznie wyzysku i śmierci. Kiedy właściciel opuszcza folwark, władzę obejmują świnie. Mieszkańcy folwarku zwierzęcego chwilowo cieszą się zmianami, ustalone nowe prawa odpowiadają im w pełni, a wspólna praca na rzecz odbudowy miejsca, w którym mieszkają układa się doskonale. Marzenia o bezpiecznym i spokojnym życiu w równości wydają się być coraz bardziej rzeczywiste, jednak sytuacja powoli ulega zmianie. Jedna ze świń doprowadza do śmierci drugiego przywódcy, przez co staje się tyranem i jedynym słusznym przywódcą. W folwarku zwierzęcym nie dzieje się dobrze. Właściciele folwarku mogą się zmienić, ale system - pozostaje taki sam. Zwierzęta są równe i... równiejsze. Wprowadzony zostaje terror, agresja i ponowny wyzysk, który ma służyć dobru wyłącznie jednej osoby. Nie może to trwać jednak zbyt długo, gdyż folwark upada i doprowadzony zostaje do ruiny. Mieszkańcy folwarku zwierzęcego są wyczerpani i głodni, więc pozwalają na to, aby zajęli się nimi ludzie. Władze znów przejmują więc ludzie, a zasada “cztery nogi dobrze, dwie nogi źle” zmienia się w “cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej”. Przejęcie władzy zostaje uczczone, zwierzęta są równe i z przerażeniem stwierdzają, że nie ma różnic między świniami a ludźmi. Tylko czy przypadkiem nie było tak cały czas? (opis wydawcy)Powieść Orwella doczekała się jak dotąd dwóch ekranizacji. Pierwsza zrealizowana w formie filmu animowanego trafiła na ekrany w 1954 roku. Premiera drugiej - łączącej grę żywych aktorów z CGI - miała miejsce w 1999 roku.