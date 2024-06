"Frostpunk 2" zalicza obsuwę. Powód?

Z czego wynika opóźnienie gry?

Zobacz zwiastun "Frostpunk 2"

Z opublikowanej informacji prasowej możemy dowiedzieć się, że opóźnienie premiery wynika z uzyskanego feedbacku od graczy i chęci dostosowania produkcji do ich oczekiwań:". Napisali na Steamie Design Director Jakub Stokalski oraz Art Director Łukasz Juszczyk.".Przesunięcie “ Frostpunka 2 ” sprawia, że we wrześniu powinniśmy otrzymać grę, która spełni wszystkie oczekiwania graczy i pokładane w niej nadzieje. Póki co jednak, najbliższe dwa miesiące będzie można poświęcić na wyjazdy wakacyjne lub nadrabianie backlogu.