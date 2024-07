Najlepszy laptop do pracy i gier?

Rynek wytresował nas, że jak coś jest gamingowe, to zaraz musi być futurystycznie kanciaste, albo, jak uczy inna szkoła, mieć zaokrąglone kąty proste, co najmniej sto świecących na niebieskawo diodek i być, obowiązkowo, szalenie drogie. Ale seria TUF Gaming od firmy ASUS przyzwyczaiła nas do tego, że na metce z ceną nie namnożono zer, a jej możliwości były ogromne. Między innymi dzięki funkcji Frame Generation, która pomaga grom chodzić płynnej dzięki wypełnianiu luk między klatkami. I to "między innymi" będzie tutaj kluczowe, bo model ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050, oferuje to samo, co inne modele z tej serii, i jeszcze więcej. Za rozsądną cenę. Idą za tym, rzecz jasna, pewne kompromisy, nie na darmo przecież istnieje jeszcze wyższa półka, ale w tym przedziale cenowym i jakościowym trudno o lepszy wybór, zwłaszcza dla tych najszczęśliwszych z nas, którzy mają przed sobą aż dwa miesiące wakacji. Nie znaczy to, że omawiany laptop przydaje się tylko i wyłącznie do grania, bynajmniej; i od jesieni na pewno nie będzie leżał odłogiem.Oczywiście najważniejsze jest to, co znajduje się wewnątrz, ale trudno mówić o rzeczonym komputerze, nie wspominając o tym, jak on wygląda. A wygląda i elegancko, i trwale, przy czym design i wykorzystane materiały mają nie tylko cieszyć oko, ale faktycznie uodpornić laptopa na ewentualne obicia podczas transportu (do plecaka jest jak znalazł). Nie jest to może najlżejsza maszyna tego typu na świecie, lecz zaprojektowano ją jako sprzęt praktyczny oraz, uwaga, skromny, co poczytać można za zaletę. Bo mało tu świecidełek, są raczej subtelne akcenty. Na pierwszy rzut oka klawiatura może wydawać się upchnięta, ale przyzwyczajenie się do niej wymaga zaledwie krótkiej chwili. Obsługa jest intuicyjna, a po klawiszach się płynie. Ich miękkość i delikatność stanowi pożądany kontrast z silną bryłą laptopa. Producent laptopa chwali się, że to konstrukcja spełniająca standardy klasy wojskowej i nie ma powodu, żeby uznać to za marketingową nawijkę.Przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze, czyli rzeczonych możliwości. Choć karta graficzna RTX 4050 to model podstawowy, posiada ona wysokie TGP (Total Graphics Power), a to bodaj najważniejszy dla laptopa gamingowego parametr. Określa on bowiem maksymalną moc pobieraną przez układ graficzny. Im wyższe mamy TGP, tym większa jest wydajność karty graficznej. Konieczny jest przy tym porządny układ chłodzący kartę graficzną, ale ASUS doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Samoczyszczący system chłodzący wyposażony jest bowiem w dwa wentylatory, co gwarantuje zachowanie efektywności nawet przy długim czasie użytkowania komputera. Ponadto RTX posiada jeszcze szereg innych zalet, umożliwiających nie tylko samo odpalenie najnowszych gier AAA, ale cieszenie się ich atutami graficznymi. Weźmy świeżutkie jeszcze premiery i przyjrzyjmy się króciutko temu, co ma im do zaoferowania TUF Gaming F15 FX507VU. Zaledwie przed miesiącem aktualizację umożliwiającą wykorzystanie DLSS 3 otrzymało " Dragon’s Dogma 2 ", co oznacza, że korzysta ona z Frame Generation. Z kolei DLC do " Alana Wake’a 2 ", z podtytułem " Night Springs ", to już DLSS 3.5, najnowsza iteracja tej techniki, korzystająca nie tylko z Frame Generation, ale także z Ray Reconstruction. DLSS 3 wykorzystują także i inne nowości, które wyglądają jak złoto: " Senua’s Saga: Hellblade II ", " F1 24 ", czy "Gray Zone Warfare". Wszystkie wspierają też funkcję NVIDIA Reflex, gwarantującą niższe opóźnienia, co jest kluczowe, jeśli chodzi o gry turniejowe, stawiające na bezpośrednią rywalizację. RTX umożliwia także ray tracing, czyli śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, co zobaczymy między innymi w nadchodzących hitach " Frostpunk 2 " i " Star Wars: Outlaws ", a panel o wysokim odświeżaniu (144 Hz), w jaki wyposażony jest rzeczony komputer, do tego z techniką NVIDIA G-SYNC, zapewnia wysoką jakość obrazu.Ale nie samymi grami gracz żyje, nawet jeśli mowa o dedykowanym mu sprzęcie. TUF Gaming F15 z kartą NVIDIA GeForce RTX 4050 to także platforma do zastosowań profesjonalnych i nauki, dzięki NVIDIA Studio, platformie dla twórców oferującej kompleksowy pakiet sprzętu, oprogramowania oraz sterowników Studio, których zadaniem jest zapewnienie najwyższej stabilności pracy aplikacji kreatywnych. Innymi słowy, można na omawianym laptopie robić wszystko to, czego się potrzebuje oraz grać, nie idąc przy tym na zbędne kompromisy. Dzięki cenie adekwatnej do wydajności, porządnej optymalizacji, model FX507VU kontynuuje chwalebne tradycje tej serii. Czyli pewniaczek.