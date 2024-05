Chris Hemsworth kontra Martin Scorsese. Gwiazdor Marvela broni superbohaterów przed krytyką

Hemsworth: "superbohaterom należy się trochę szacunku"

"Furiosa: Saga Mad Max" - zwiastun

Martin Scorsese o filmach superobhaterskich

, powiedział Chris Hemsworth w wywiadzie dla "The Times", dodał aktor., zauważył Hemsworth Aktor wypowiedział się też o aktorach, którzy dystansują się od kina superbohaterskiego:, podsumował Hemsworth Jeszcze w tym miesiącu zobaczymy Hemswortha w widowisku " Furiosa: Saga Mad Max ". Martin Scorsese przyznał, że spędził z superbohaterami Marvela kilka chwil i próbował przekonać się do MCU , jednak dla niego "nie jest to kino", a raczej -