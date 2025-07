"Gen V": pełny zwiastun 2. sezonu. A w nim gwiazda "The Boys"!

TUTAJ. Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie

"Gen V": zwiastun 2. sezonu

"Gen V": fabuła i obsada 2. sezonu

W 2. sezonie studenci wracają na uczelnię. Podczas gdy reszta Ameryki dostosowuje się do rządów żelaznej ręki Homelandera, na Uniwersytecie Godolkin pojawia się nowy, tajemniczy dziekan, który promuje program mający uczynić studentów potężniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej. Cate i Sam są wychwalani jako bohaterowie, podczas gdy Marie, Jordan i Emma niechętnie wracają na studia, przytłoczeni miesiącami traumy i straty. Jednak trudno jest traktować imprezy i zajęcia jako priorytet, gdy między ludźmi a superbohaterami, zarówno na terenie kampusu, jak i poza nim, szykuje się wojna. Grupa odkrywa istnienie tajnego, sięgającego czasów założenia Uniwersytetu Godolkin programu, którego konsekwencje mogą być większe, niż im się wydaje. Co więcej, Marie okazuje się jego nieodłączną częścią.W obsadzie znaleźli się: Jaz Sinclair Hamish Linklater . Jak wynika ze zwiastuna, w 2. sezonie zobaczymy także znaną z " The Boys Erin Moriarty jako Annie January alias Starlight.