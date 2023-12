Którym bohaterem "Gen V" jesteś? Quiz Prime Video

O czym opowiada serial "Gen V"? Zobacz zwiastun

W oczekiwaniu na drugi sezon, który już został zamówiony, zachęcamy do wspólnej zabawy. Odpowiedz na kilka pytań i przekonaj się, do którego z bohaterów " Gen V " jest Ci najbliżej. QUIZ znajdziecie TUTAJ . Koniecznie podzielcie się swoimi wynikami w komentarzach! Gen V " to osadzony w świecie serialu " The Boys " serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college'u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba - walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.