"The Boys: Mexico"? Diego Luna i Gael García Bernal szykują spin-off serialu platformy Amazon Prime Video

"The Boys: Mexico" w przygotowaniu

"Gen V" - zwiastun

O czym opowiada serial "The Boys"?

Na razie nie ujawniono, o czym miałby opowiadać nowy serial.Obecnie trwają poszukiwania drugiego scenarzysty, który będzie dzielił z nim funkcję showrunnera.Wśród producentów serialu znajdą się twórca " The Boys ", Eric Kripke , oraz Seth Rogen James Weaver , a takżeDwa pozostałe to animowana antologia " Chłopaki przedstawiają: Czyste zło " oraz " Gen V ", którego pierwszy sezon zakończył się w listopadzie (już zamówiono kolejny)Serial proponuje nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought.Gwiazdami produkcji są Karl Urban