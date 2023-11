"Godzilla Minus One": król potworów sieje zniszczenie w nowym zwiastunie. Co za rozmach!

"Godzilla Minus One"

Co wiemy o nowym widowisku?

W sieci zadebiutował zwiastun widowiska "Godzilla Minus One". To 37. film o królu potworów wyprodukowany przez legendarne japońskie studio Toho. Premiera w listopadzie.jest pierwszym aktorskim filmem studia Toho o Królu Potworów od czasuz 2016 roku.specjalista od efektów wizualnych oraz autor takich filmów jak " Returner: Amazonka czasu ", " Tu zawsze świeci słońce " czy " Kamikaze ".Tak prezentuje się plakat filmu:Japonia jest w ruinie. I wtedy pojawia się nowa, destrukcyjna siła - Godzilla . To sprawi, że kraj znajdzie się "na minusie". Stąd tytuł, który w wersji angielskiej brzmi, a piątym powstałym w epoce Reiwa. Jednak tylko jeden z czterech wcześniejszych tytułów -- był aktorską produkcją. Pozostałe trzy stanowiły animowaną trylogię.