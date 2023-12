Movie się: Pojedynek królów. Godzilla kontra Napoleon. Kto wygrał?

Zobacz odcinek "Movie się" o filmach "Godzilla Minus One" i "Napoleon"

O filmie "Godzilla Minus One"

O filmie "Napoleon"

Filmto nowa produkcja japońskiego studia Toho. Obraz wchodzi do kin w 70. rocznicę debiutu Godzilli. Akcja nowego filmu rozgrywa się w realiach powojennej Japonii. Bohaterowie zmagają się z ponurą codzienność w zniszczonych miastach oraz wspomnieniami traumy z czasów II wojny światowej. Tymczasem do brzegów Japonii zbliża się nowe zagrożenie - potwór, który sieje zniszczenie i wydaje się niezniszczalny...to epicki dramat obrazujący burzliwą drogę na szczyt Napoleona Bonaparte. Obraz ten śledzi nieustępliwe dążenie Napoleona do władzy, przyglądając mu się z perspektywy uzależniającego, nieprzewidywalnego związku cesarza z jego jedyną prawdziwą miłością, Józefiną. Tłem dla zaprezentowania wizjonerskich taktyk militarnych i politycznych Napoleona są jedne z najbardziej dynamicznych scen batalistycznych w historii kina.