Kino komiksowe górą! Najlepsze filmy akcji 2023 roku według użytkowników Filmwebu

Top 10 filmów akcji według użytkowników Filmwebu

9 Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes 2023 2 godz. 37 min. Akcja Sci-Fi Tom Blyth Rachel Zegler Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione – każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski.

8 Gran Turismo 2023 2 godz. 15 min. Dramat Akcja Archie Madekwe David Harbour Film oparty na prawdziwej historii Janna Mardenborougha. To niezwykła opowieść o nastolatku i jego prawdziwej pasji. Jann to nastoletni gracz Gran Turismo, który razem z byłym kierowcą wyścigowym i idealistycznym dyrektorem sportów motorowych zaryzykują wszystko, aby zmierzyć się z najbardziej elitarnym sportem na świecie.

7 John Wick 4 John Wick: Chapter 4 2023 2 godz. 49 min. Thriller Akcja Keanu Reeves Donnie Yen Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu.

6 Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One 2023 2 godz. 43 min. Sensacyjny Tom Cruise Hayley Atwell Ethan Hunt i jego zespół IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję. Są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja - nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

5 Przymierze Guy Ritchie's The Covenant 2023 2 godz. 3 min. Akcja Thriller Jake Gyllenhaal Alexander Ludwig Film opowiada o losach amerykańskiego oddziału stacjonującego w Afganistanie, który wpada w zasadzkę. Z narażeniem własnego życia, lokalnemu przewodnikowi i tłumaczowi Ahmedowi udaje się ocalić od śmierci tylko sierżanta Johna Kinleya. Po powrocie do domu żołnierz dowiaduje się, że wbrew składanym obietnicom, rząd amerykański odmówił Ahmedowi azylu w Stanach Zjednoczonych. By ocalić jego życie, rzuca wszystko i rusza na samotną misję, chcąc spłacić dług wobec swojego wybawcy.

4 Sound of Freedom. Dźwięk wolności Sound of Freedom 2023 2 godz. 15 min. Thriller Akcja Jim Caviezel Mira Sorvino Prawdziwa historia Tima Ballarda, byłego agenta rządowego USA, który rezygnuje z pracy, aby poświęcić życie ratowaniu dzieci przed losem gorszym niż śmierć. Mimo tematyki twórcy nie szokują drastycznymi scenami, a ładunek emocjonalny przekazu budują w sposób subtelny, choć jednoznaczny. Być może to zadecydowało o tak znakomitych ocenach filmu wśród widzów i tak ogromnym ich zaangażowaniu w oddolną promocję dzieła.

3 Strażnicy Galaktyki: Volume 3 Guardians of the Galaxy Vol. 3 2023 2 godz. 29 min. Akcja Sci-Fi Chris Pratt Zoe Saldaña Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa - zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Jednak wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa - misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.

2 Godzilla Minus One Gojira Mainasu Wan 2023 2 godz. 5 min. Akcja Sci-Fi Ryûnosuke Kamiki Minami Hamabe Film "Godzilla Minus One" to nowa produkcja japońskiego studia Toho. Obraz wchodzi do kin w 70. rocznicę debiutu Godzilli. Akcja nowego filmu rozgrywa się w realiach powojennej Japonii. Bohaterowie zmagają się z ponurą codzienność w zniszczonych miastach oraz wspomnieniami traumy z czasów II wojny światowej. Tymczasem do brzegów Japonii zbliża się nowe zagrożenie - potwór, który sieje zniszczenie i wydaje się niezniszczalny...

1 Spider-Man: Poprzez multiwersum Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023 2 godz. 20 min. Animacja Akcja Sci-Fi Shameik Moore Hailee Steinfeld Z Brooklynu Miles trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy, spotykają innych Spider-Manów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha.

