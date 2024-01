"Gra o tron": Twórcy wreszcie komentują kontrowersyjny finał. David Benioff i D.B. Weiss przerwali milczenie

Benioff i Weiss nie czytają komentarzy w internecie

Getty Images © Jeff Kravitz

"Ród Smoka" - zwiastun drugiego sezonu

Drugi sezon "Rodu Smoka"

Odbiór finału był tak negatywny, że w 2019 roku David Benioff D.B. Weiss odwołali swoją planowaną wizytę na Comic-Conie w San Diego. Ponad milion osób podpisało też petycję, by nakręcić ósmy sezon raz jeszcze "z kompetentnymi scenarzystami". Co na to twórcy?, powiedział David Benioff , dodał D.B. Weiss Scenarzyści zaznaczyli jednak, że interakcje z fanami w realu zupełnie nie przypominają tych w sieci., przyznał Weiss Nim Westeros pochłonęła kolejna krwawa wojna o władzę, na tronie zasiadał ród Targaryenów, mający kontrolę nad potężnymi smokami. Serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z " Gry o tron " ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony bez następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję, która zapoczątkowała upadek rodu, później znanej jako "taniec smoków".