"The Last of Us" i...? Wybieramy najlepsze role Pedra Pascala

Choć powrót do świata starożytnego Rzymu w kolejnej części słynnego " Gladiatora " nie spełnił oczekiwań wielu widzów, w widowisku znalazły się jasne punkty. Takim elementem filmu był zagrany przez Pascala Acacius. Jego postać, utytułowany generał, niegdyś uczący się sztuki wojny od Maximusa , złamał przysięgę wierności Imperium na rzecz konspiracji. Na pierwszej linii frontu przekonał się, co znaczy umieranie za kolejnych władców, którzy nie dbają o dobro obywateli, a jedynie chcę zadowolić własne potrzeby. Do spółki z żoną Lucillą i grupą senatorów chce przywrócić do Rzymu myśli Marka Aureliusza, strącając z tronu cesarzy i oddając władzę w ręce ludu. Oprócz bycia ryzykującym życie idealistą, Acacius jest świetnym żołnierzem, za którym podwładni chcą iść nawet na niechybną śmierć. Swoją historią najbardziej nawiązuje do losów Maximusa – charyzmatycznego i walecznego człowieka honoru, gotowego umrzeć w imię większego dobra. Przytłumiona przez fabularne zaskoczenia rola ginie na drugim planie, mimo perspektyw na zajęcie miejsca w centrum uwagi. Odwracając uwagę od głównego bohatera Pascal znowu potwierdził, że widzowskie spojrzenia po prostu lgną do jego ekranowej prezencji.