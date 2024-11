10 serialowych bohaterów, których śmierć zaszokowała widzów

Dwanaście lat z obsadą serialu to wystarczająco, aby zżyć się z bohaterami i światem przedstawionym. Jakakolwiek ingerencja w to, co widzowie znają od początku, byłaby niemałym szokiem. Dlatego wprowadzenie postaci Negana Jeffrey Dean Morgan ) do uniwersum " The Walking Dead " przysporzyło im bólu głowy. Grupa ocalałych pod przewodnictwem Ricka Grimesa spotyka się z antagonistą w ostatnich odcinkach szóstego sezonu. Cały zespół zostaje pojmany i staje przed złoczyńcą i jego kijem bejsbolowym Lucille. W tym momencie twórcy serialu postanowili zakończyć ostatni odcinek sezonu, a na rozwiązania poczekać do kolejnego roku. Emocje nieco ostygły, gdy okazało się, że ofiarą psychopaty został Abraham ( Michael Cudlitz ). Jednak po chwili Negan wzniósł ręce po raz drugi, tym razem trafiając w ulubieńca publiczności Glenna . Grający go Steven Yeun postanowił opuścić serial, a scenarzyści wyprawili mu krwawe pożegnanie – zgodne z komiksowym oryginałem Roberta Kirkmana – ale kosztem zszokowanych fanów.