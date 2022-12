Aktor twierdzi, że spodoba się nam trzeci sezon "The Mandalorian"

Giancarlo Esposito o trzecim sezonie "The Mandalorian"

"The Mandalorian": kiedy premiera 3. sezonu?

Jedna z gwiazd dwóch pierwszych sezonów serialu " The Mandalorian " był Giancarlo Esposito , który wcielił się we władającego znanym jako Darksaber mieczem złego Moffa Gideona. Aktor zdradził właśnie kilka szczegółów nadchodzącego trzeciego sezonu serii. Co nas czeka, gdy wrócimy do świata " Gwiezdnych wojen ", by śledzić dalsze przygody Din Djarina i małego Grogu , zapowiada Giancarlo Esposito , rozpływa się aktor. Esposito opowiedział też, na czym jego zdaniem polega urok serialu:Trzeci sezon popularnego serialu " The Mandalorian " zadebiutuje na platformie Disney+ 1 marca 2023. Choć ostatni odcinek 2. sezonu " The Mandalorian " został wyemitowany pod koniec grudnia 2020, wątki z serialu były kontynuowane w zeszłorocznej produkcji " Księga Boby Fetta ". W 3. sezonie tytułowy bohater powróci na rodzinną planetę, aby odzyskać utraconą reputację. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nowych odcinków.