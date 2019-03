"Hello Kitty" znów z szansą na kinowe widowisko

Japońska firma Sanrio nawiązała współpracę z należącym do Warner Bros. studiem New Line Cinema. Jej celem jest realizacja kinowego widowiskaNa chwilę obecną nie jest pewne, czy planowany film będzie animacją. Póki co trwają poszukiwania odpowiedniego scenarzysty.Dla Sanrio nie jest to pierwsze podejście do realizacji filmu na bazie ich popularnej marki. W 2015 roku mówiło się, że budżet widowiska wyniesie 160 milionów dolarów. Ten projekt, którego premierę planowano na 2019 roku, upadł.Kitty White wymyśliła w 1974 roku Japonka Yuko Shimizu. Kocica rasy bobtail szybko stała się globalnym fenomenem. Jej podobiznę można znaleźć na ubraniach, przyborach szkolnych, naklejkach, a nawet tosterach. W Korei Kitty ma nawet własny samochód. Zwierzątko okazało się do tego stopnia popularne, że zrealizowano kilka seriali animowanych i gier o jego przygodach. Marka Hello Kitty przyniosła do tej pory grubo ponad miliard dolarów dochodu.