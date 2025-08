"Bałtyk": tylko u nas zwiastun filmu. Iga Lis nakręciła dokument o królowej Łeby

"Bałtyk": zwiastun filmu

"Bałtyk": wakacje, które smakują jak świeżo wędzona ryba

W samym sercu Łeby, wśród wiatru, soli i zapachu dymu, Miecia od czterech dekad prowadzi kultową wędzarnię ryb. To miejsce nie jest tylko biznesem – to jej żywioł, powołanie i sens codzienności. Dzięki niej wędzarnia stała się lokalną legendą, a ona sama – postacią większą niż życie. Dla wielu mieszkańców Miecia to nie tylko sąsiadka czy szefowa – to Królowa Łeby z krwi i kości, z charakterem ostrym jak dym z pieca.Ale nawet najsilniejsi muszą czasem się zatrzymać. Gdy zdrowie zaczyna dawać o sobie znać, Miecia staje przed niełatwym pytaniem: jak odnaleźć siebie poza pracą, która przez lata była wszystkim? Bałtyk " to opowieść o sile, pasji i delikatnym momencie zawieszenia – gdzieś pomiędzy tym, co było, a tym, co dopiero może się wydarzyć. W tle: niepowtarzalny nadmorski folklor i wakacje, które smakują jak świeżo wędzona ryba – prosto, mocno i prawdziwie. Całość doprawiona jest szczyptą ciętego, charakterystycznego dla bohaterki poczucia humoru. Miecia żyje pełnią nadbałtyckiego życia, kierując się własną, wypracowaną przez lata filozofią – bo, jak sama powtarza: "Całe życie żyć nie będę!".Autorką scenariusza i reżyserką " Bałtyku " jest Iga Lis , za zdjęcia odpowiada Kacper Gawron , montaż przygotowali Kosma Kowalczyk Jakub Darewski , a muzykę skomponował Bartosz Kruczyński "Pejzaż". Za dźwięk odpowiadają Paweł Uszyński Tadeusz Chłoń . Producentami filmu są Ewa Jastrzębska Magdalena Tomanek (Studio Munka – Stowarzyszenie Filmowców Polskich), a producentami wykonawczymi Stanisław Zaborowski Justyna Gawełko (Silver Frame), w koprodukcji z Silver Frame, MX35 i Canal+ Polska. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. " Bałtyk " powstał w ramach programu Pierwszy Dokument Studia Munka. Polskim dystrybutorem filmu jest So FILMS.