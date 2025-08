Kłótnie "Historii małżeńskiej" są wykorzystywane do... straszenia wilków?

"Historia małżeńska" – co wilki sądzą o kłótni bohaterów?

"Historia małżeńska" – zwiastun filmu

Dziennikarze The Hollywood Reporter powołują się na dane opublikowane przez Wall Street Journal, według których dźwięki zaangażowanej kłótni pomiędzy bohaterami " Historii małżeńskiej " faktycznie wykorzystywane są przez USDA na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Krzyki mężczyzny i kobiety puszczane na zapętleniu mają na celu odstraszenie wilków zagrażających lokalnym populacjom bydła. Od 1995 roku liczba drapieżników na terenie parku Yellowstone znacznie wzrosła, stąd władze musiały zastanowić się nad alternatywnymi sposobami odpędzania dzikiej zwierzyny.Departament Rolnictwa używa do tego celu specjalistyczne drony z przemontowanymi głośnikami, z których emitowany jest dźwięk z jednej ze scen filmu Noaha Baumbacha . Kłótnia z " Historii małżeńskiej " wykorzystywana jest tam obok innych nagrań: dźwięków petard, wystrzałów oraz refrenu utworu "Thunderstruck" zespołu AC/DC.Dziennikarze dotarli także do jednego z przedstawicieli Departamentu i postanowili zapytać go o tę nietypową decyzję. Na pytanie dlaczego zdecydowano się akurat na " Historię małżeńską ", mężczyzna odpowiedział:Przypomnijmy, że " Historia małżeńska " to opowieść o miłości, która rozpoczyna się w momencie, w którym miała się skończyć – tak mówił o niej nominowany do Oscara reżyser Noah Baumbach . Film we wnikliwy i pełen współczucia sposób przedstawia rozpadające się małżeństwo. W filmie po dziesięciu latach małżeństwo Nicole i Charliego zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed nimi nowe opcje kariery.