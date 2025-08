David Zucker, twórca oryginalnej "Nagiej broni", nie chce obejrzeć nowej "Nagiej broni". Ale cieszy się z jej sukcesu

David Zucker nie chce oglądać nowej "Nagiej broni". Dlaczego?

Nowa "Naga broń" – o czym opowiada?

Przyczyną decyzji reżysera jest wciąż przeżywane odrzucenie ze strony studia Paramount. Jak podkreśla Zucker jego (ani nikogo innego z oryginalnej obsady) kreatywną pomocą przy okazji prac nad nad nowym filmem. Na pewnym etapie studio zaproponowało co prawda twórcy stanowisko producenta wykonawczego, ale ten grzecznie je odrzucił, bo, jak sam przyznał:– powiedział Zucker Mimo to reżyser w tej samej rozmowie powiedział, że szczerze cieszy go finansowy sukces nowego filmu.– dodał Zucker Mimo poczucia niesprawiedliwego potraktowania, Zucker podkreśla także, że z ekipy nowej " Nagiej broni " szczególnie wdzięczny jest producentowi filmu, Sethowi MacFarlane'owi , twórcy między innymi kultowej " Głowy rodziny " czy " Teda ". To właśnie MacFarlane naciskał, by zaproponowano Zuckerowi aktywną pracę przy filmie w roli producenta bądź konsultanta.– podsumował twórca.Przypomnijmy, że w nowej " Nagiej broni " Frank Drebin Jr. ( Liam Neeson ), syn legendarnego policjanta z Los Angeles, musi zmierzyć się z legendą swojego ojca i własnymi trudnościami. Wspólnie z partnerem Edem Hockenem Jr. ( Paul Walter Hauser ) prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w autonomicznym samochodzie elektrycznym. Trop prowadzi do ekscentrycznego miliardera Richarda Cane’a ( Danny Huston ), twórcy pojazdu. W trakcie dochodzenia Drebin zakochuje się w siostrze ofiary, Beth ( Pamela Anderson ) – autorce powieści true-crime – co komplikuje jego misję i prowadzi do serii absurdalnych, pełnych czarnego humoru wydarzeń.W swojej entuzjastycznej recenzji filmu nasz redaktor Marcin Pietrzyk pisze, że