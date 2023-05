Kultowe Hot Wheels powracają! Kiedy premiera drugiej części?

Niedawne przecieki o nadchodzącym sequelu do udanego „Hot Wheels Unleashed” wreszcie znalazły swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Milestone i Mattel nie tylko podali do informacji datę premiery i docelowe platformy, ale również dostaliśmy bardzo efektowną zapowiedź!W najnowszej odsłonie popularnej serii - "Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged", gracze mogą się spodziewać znacznej ewolucji w porównaniu do poprzedniej części. Już od pierwszego dnia, gracze będą mogli korzystać z ponad 130 różnorodnych pojazdów, w tym motocykli i quadów, które będą miały swój debiut w serii. Trzy kategorie pojazdów - Stock, Powered i Ultimate, umożliwią dopasowanie osiągów do indywidualnych preferencji. Dzięki punktom umiejętności, gracze będą mogli personalizować swoje pojazdy i dostosowywać ich parametry do własnych strategii.Ponadto, gra oferuje pięć unikalnych środowisk, które wpłyną na dynamikę rozgrywki. Każde ze środowisk posiada unikalne nawierzchnie wpływające na wyniki wyścigów. Do tego dochodzą interakcje pojazdów z obiektami na torze, które uczynią wyścigi jeszcze bardziej emocjonującymi."Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged" wprowadza nowe umiejętności, takie jak dash (uskok) i jump (skok), które dostarczą graczom szereg nowych możliwości. Nowe mechaniki pozwolą na taktyczne manewrowanie, unikanie przeszkód, wyprzedzanie rywali, odkrywanie skrótów i nowych odcinków torów. To, w połączeniu z funkcjami driftu i przyspieszenia z poprzedniej części gry, pozwoli graczom na jeszcze lepszą kontrolę podczas wyścigów.Gra zawiera szereg nowych trybów rozgrywki, które dostarczą kolejne poziomy wyzwań dla graczy zarówno online, jak i offline. Kolejne wydarzenia w grze przetestują umiejętności graczy, ucząc ich zarówno sztuki driftu, jak i precyzyjnego unikania kolizji. "Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged" wprowadza również ulepszenia w rozgrywce wieloosobowej, umożliwiając tworzenie drużyn ze znajomymi i dodając międzyplatformową rozgrywkę (poza Nintendo Switch, na którym nie będzie ona dostępna).Nowością jest również fabularny tryb kariery, w którym gracze mogą wcielić się w jedną z czterech oryginalnych postaci. Charakter i historię każdej z postaci przedstawiają animowane przerywniki filmowe, które wprowadzą nas w historię każdej z nich."Hot Wheels Unleashed 2 - Turbbocharged" zadebiutuje na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC już 19 października 2023 roku.