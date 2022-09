Październik w PlayStation Plus - w co zagramy?

PlayStation opublikowało właśnie listę gier, w które bez dodatkowych opłat będą w październiku mogli zagrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Co wskoczy w miejsce dostępnych we wrześniu gier? Hot Wheels Unleashed " (PS4 i PS5)Najlepsze pojazdy w świecie Hot Wheels, spektakularne trasy i zapierające dech w piersiach wyścigi. W grze można ścigać się ze znajomymi w trybie dzielonego ekranu dla 2 graczy lub zmierzyć się nawet z 11 rywalami w wyzwaniach online. Dodatkową atrakcją jest możliwość budowania własnych torów, zawierających niezwykle wymagające przeszkody i fragmenty tras. Injustice 2 " (PS4)Injustice 2 to kontynuacja gry Injustice: Gods Among Us, w której gracze tworzą i rozwijają ulubione postacie z uniwersum DC. W grze można znaleźć superbohaterów i złoczyńców ze świata DC, których gracze mogą dostosować przy pomocy unikalnego wyposażenia. Superhot " (PS4)FPS, w którym czas płynie tylko wtedy, gdy postać się porusza. Nie ma tu regenerującego się paska zdrowia ani wygodnie rozmieszczonych paczek z amunicją. Jest tylko gracz i jego przeciwnicy – lepiej wyposażeni i z przewagą liczebną.Powyższe gry będą dostępne od 4 października 2022. Gry z konsoli PlayStation 4 możecie uruchomić dzięki wstecznej kompatybilności na konsolach PlayStation 5.