"Irlandczyk" 1 listopada w kinach, 27 listopada na Netfliksie

Wiemy już, kiedytrafi na platformę Netflix. Film Martina Scorsesego będzie miał swoją premierę 27 listopada.Jednak Amerykanie będą mogli obejrzeć go dużo wcześniej. Netflix planuje bowiem jego dystrybucję kinową. Platforma ruszy z nią 1 listopada w kinach w Los Angeles i Nowym Jorku. Tydzień później trafi do szerszej dystrybucji w USA (omijając jednak największe sieci multipleksów), a także do wybranych kin w Wielkiej Brytanii.to osadzona w powojennej Ameryce epicka gangsterska opowieść widziana oczami weterana II wojny światowej Franka Sheerana, oszusta i płatnego mordercy pracującego dla najbardziej osławionych przestępców XX wieku. Rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięciu lat saga poświęcona jest jednej z największych zagadek kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych – tajemniczemu zaginięciu legendarnego przywódcy związków zawodowych Jimmyego Hoffa. Widzowie wezmą udział w brutalnej podróży, podczas której zostaną przed nimi odsłonięte kulisy funkcjonowania przestępczego półświatka, wewnętrznych walk o wpływy oraz kryminalnych powiązań ze światem polityki.